Autos um halbe Million gestohlen: Täter entlarvt

Tatmuster zeichnete sich ab

„Die Fahrzeuge wurden so schnell wie möglich über die Grenze in den Raum Bratislava gebracht. Bald zeichnete sich ein bestimmtes Tatmuster ab“, teilt ein Ermittler mit. Die Taktik des 54-jährigen Hauptverdächtigen war durchschaubar. Als der Kfz-Dieb im September erneut nach Österreich einreiste, waren ihm Fahnder aus der Luft bereits auf den Fersen. Die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle Alpha“ wich dem mutmaßlichen Autodieb nicht von der Seite. In einem günstigen Augenblick erfolgte der Zugriff.