Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe gegen Familie

Märtha Louise und Durek Verrett: Millionenklage!

Royals
06.10.2026 15:40
Wenige Tage nach der Beerdigung von König Harald Anfang September reichten Prinzessin Märtha ...
Wenige Tage nach der Beerdigung von König Harald Anfang September reichten Prinzessin Märtha Louise und ihr Ehemann Durek Verrett in den USA eine 80-Millionen-Dollar-Klage ein. © euro(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Millionenklage im norwegischen Königshaus: Prinzessin Märtha Louise, Schwester von König Haakon, und ihr Ehemann Durek Verrett ziehen unter anderem gegen seine Halbschwester sowie ehemalige Geschäftspartner in den USA vor Gericht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits am 14. September reichten Prinzessin Märtha Louise und Durek Verret am Superior Court des Los Angeles County eine 242 Seiten umfassende Klageschrift ein. Es geht darin um angeblich jahrelangen Verrat aus dem engsten Kreis, zerstörte Existenzen und ein angekratztes Ansehen.

80-Millionen-Dollar-Klage nach Vertrauensbruch
80 Millionen Dollar (rund 71 Mio. Euro) fordern Märtha Louise und Verretts Firma Ohana Productions LLC von vier ehemaligen Weggefährten sowie von zehn noch unbekannten Beteiligten – etwa die 30 Millionen Dollar eingeschlossen, die alleine Durek Verrett einklagt.

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett ziehen in den USA unter anderem gegen seine ...
Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett ziehen in den USA unter anderem gegen seine Halbschwester vor Gericht.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

„Dieser Fall wurde durch einen vorsätzlichen Vertrauensbruch ausgelöst“, zitiert „VG“ jetzt aus den Akten. Zu den Beklagten zählen Menschen, denen das Paar in der Vergangenheit blind vertraut habe – etwa eine ehemalige Freundin, Verretts Halbschwester Demetria de La Nuit (63), ein ehemaliger Manager sowie ein einstiger Freund und Geschäftspartner. 

Außerdem geht es um in der Klage um Geheimhaltungsvereinbarungen, die von zwei der Beklagten gebrochen worden sein sollen, um rufschädigende Behauptungen an die Öffentlichkeit zu bringen. 

Ruf wurde über Jahre ruiniert
Doch Mette-Marit und Durek Verrett geht es laut ihres US-Anwaltes Richard Roth längst nicht mehr nur ums Geld. „Der Ruf unserer Mandanten wird seit Jahren von der Öffentlichkeit verurteilt“, erklärte dieser. „Nun sollen die Fakten vor Gericht geprüft werden.“

Die Rede ist von regelrechten Rufmordkampagnen und wilden Anschuldigungen, die Märtha Louise und Durek Verrett nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlichen Schaden gebracht haben sollen. „Kurz gesagt: Die anhaltenden, kritikwürdigen Handlungen der Beklagten begannen vor mehreren Jahren und setzten sich in den Jahren 2025 und 2026 fort und eskalierten“, zitiert „VG“ weiter aus den Akten.

Das Paar spricht in seiner Klage über jahrelange Rufschädigung, die finanzielle und ...
Das Paar spricht in seiner Klage über jahrelange Rufschädigung, die finanzielle und gesundheitliche Folgen hatte.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Während dieses Zeitraums hätte das Paar „erhebliche gesundheitliche und persönliche Belastungen“ erlitten – „darunter Verretts schweres Nierenversagen, seine Dialysebehandlung, sein sich verschlechternder Gesundheitszustand und seine kürzlich erfolgte Nierentransplantation sowie Prinzessin Märtha Louises kürzlicher Verlust ihres Vaters“, heißt es in der Anklageschrift demnach weiter.

Klage während Trauerzeit eingereicht
Pikant: Die Prinzessin und ihr Ehemann reichten die Klage nur fünf Tage nach der Beisetzung von König Harald Anfang September ein. Drei Tage vor dem Schritt war auch Märtha Louises Tante, Prinzessin Astrid, gestorben. Als Grund für diesen Schritt während einer Zeit der Trauer werden „geltende gesetzliche Fristen“ genannt. „Die Kläger müssen zu diesem ungünstigen Zeitpunkt vorgehen, um ihre Ansprüche zu wahren und ihre Rechte infolge der Veröffentlichungen und Handlungen der Beklagten in den Jahren 2025 und 2026 zu schützen“, so die Begründung in den Gerichtsunterlagen.

Wie aus den Akten zudem hervorgeht, seien Verretts Einnahmen aus seinen Geschäftsbereichen um 96 Prozent eingebrochen, bezahlte Vorträge weggefallen und lukrative Deals nahezu weggefallen. Auch Märtha Louise habe durch die Rufschädigung ihren kommerziellen Wert eingebüßt, ihre beruflichen Perspektiven seien zum Erliegen gekommen.

Lesen Sie auch:
Leah Isadora Behn, die Tochter der norwegischen Prinzessin Märtha Louise, mit Profitänzer ...
„Dancing Stars“-Tränen
Märtha Louise gerührt von Tochter Leahs Auftritt
28.09.2026
War eine Schamanin
Schwiegermutter von Märtha Louise ist gestorben
10.02.2026
Wirbel im Netz
Märtha Louise kontert Lavendel-Ehe-Gerüchte
09.10.2025

Nun wollen Märtha Louise und Durek Verrett, dass ein Schwurgerichtsverfahren über den Fall entscheidet. Noch im Dezember soll in Los Angeles der erste Termin stattfinden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
06.10.2026 15:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.611 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
178.698 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
140.278 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
4268 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1427 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1256 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Royals
Vorwürfe gegen Familie
Märtha Louise und Durek Verrett: Millionenklage!
Royale Style-Attacke!
Alexandra und Charlotte gemeinsam bei Chanel-Show
Wie peinlich!
Hier kocht Meghan auf ausgeschaltetem Herd
Ex-Prinz vor Anhörung
Andrew verklagt Polizei wegen Epstein-Razzien
„Er ist motiviert“
Königin Mette-Marits Sohn Marius sucht einen Job
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf