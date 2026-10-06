Märtha Louise und Durek Verrett: Millionenklage!

Bereits am 14. September reichten Prinzessin Märtha Louise und Durek Verret am Superior Court des Los Angeles County eine 242 Seiten umfassende Klageschrift ein. Es geht darin um angeblich jahrelangen Verrat aus dem engsten Kreis, zerstörte Existenzen und ein angekratztes Ansehen.

80-Millionen-Dollar-Klage nach Vertrauensbruch

80 Millionen Dollar (rund 71 Mio. Euro) fordern Märtha Louise und Verretts Firma Ohana Productions LLC von vier ehemaligen Weggefährten sowie von zehn noch unbekannten Beteiligten – etwa die 30 Millionen Dollar eingeschlossen, die alleine Durek Verrett einklagt.