Schwiegermutter von Märtha Louise ist gestorben

Todesfall in der Familie von Märtha Louise: Wie die norwegische Zeitung „Se og Hor“ berichtete, ist die Schwiegermutter der 54-jährigen Prinzessin verstorben.
Zahlreiche Schlagzeilen erschütterten in den letzten zwei Wochen das norwegische Königshaus: Nicht nur, dass Kronprinzessin Mette-Marit mehr als hundertmal in den frisch veröffentlichten Epstein-Files genannt wird, wurde ihr Sohn Marius Borg Hoiby auch kurz vor Prozessstart am vergangenen Dienstag erneut verhaftet und muss nun vier Wochen in U-Haft ausharren.
Mutter nannte Durek Verrett „manipulativ“
Nun kommt auch noch eine Todesnachricht aus Norwegen hinzu. Denn wie berichtet wird, verstarb Veruschka Urquhart, Mutter von Märtha Louises Ehemann Durek Verrett, im Alter von 82 Jahren.
Wie nahe der Tod der Schwiegermutter der norwegischen Prinzessin tatsächlich geht, ist nicht bekannt. Allerdings hatten der Schamane und seine Mutter, die in New York lebte, zuletzt keinen Kontakt mehr. Das Verhältnis der beiden galt als zerrüttet, es gab öffentliche Anschuldigungen, in denen Urquhart ihren Sohn als „manipulativ“ und „gefährlich“ bezeichnete.
„Vendetta“ gegen Sohn geführt?
Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass die Prinzessin und ihr Schamane eine Unterlassungserklärung gegen seine Mutter erwirkt hatten. Der Grund: Laut Verrett habe diese verleumderische Aussagen in den Medien verbreitet. Der Schamane sprach davon, dass seine Mutter einen bezahlten Vertrag mit dem Klatschmagazin abgeschlossen hatte, und nannte dies eine Art „Vendetta“, die sie gegen ihn führe.
Dabei verband Mutter und Sohn sogar einiges. Immerhin war Veruschka, die bürgerlich Sheila Farmer hieß, wie ihr Sohn als spirituelle Beraterin tätig. „Nicht du findest das göttliche Licht, sondern das Licht findet dich! Du musst es dir verdienen“, soll laut „Holà“ ein Zitat von Märtha Louises Schwiegermutter gelautet haben.
