Schwiegermutter von Märtha Louise ist gestorben

„Vendetta“ gegen Sohn geführt?

Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass die Prinzessin und ihr Schamane eine Unterlassungserklärung gegen seine Mutter erwirkt hatten. Der Grund: Laut Verrett habe diese verleumderische Aussagen in den Medien verbreitet. Der Schamane sprach davon, dass seine Mutter einen bezahlten Vertrag mit dem Klatschmagazin abgeschlossen hatte, und nannte dies eine Art „Vendetta“, die sie gegen ihn führe.