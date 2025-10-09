Märtha Louise kontert Lavendel-Ehe-Gerüchte

Märtha Louise gilt in ihrer Heimat als exzentrisch. Die ausgebildete Physiotherapeutin bezeichnet sich selbst als „Heilerin“ und gibt an, mit Engeln Kontakt zu haben – eine Gabe, die sie durch Kurse und Bücher weiterzugeben versucht. 2002 verlor sie die Anrede als „Königliche Hoheit“, nachdem sie sich als gewerbliche Hellseherin betätigt hatte. Ihren Titel als Prinzessin aber trägt sie weiterhin.