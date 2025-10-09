Märtha Louise kontert Lavendel-Ehe-Gerüchte

Prinzessin Märtha Louise (54) und ihr Ehemann Durek Verrett (50) haben die Nase voll von den Gerüchten! Im Netz wird spekuliert, das Paar führe eine sogenannte „Lavendelehe“ – also eine Beziehung, in der einer oder beide Partner ihre wahre sexuelle Orientierung verbergen.
Doch die norwegische Prinzessin und ihr spiritueller Ehemann lassen sich davon nicht beirren – sie kontern mit Witz und Selbstironie.
„Die Hausfrau aus Norwegen und ihre Lavendel-Ehe“, schrieb ein Nutzer.„Mein Mädchen, ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du führst eine Lavendel-Ehe.“„Das ist die beste Lavendelhochzeit aller Zeiten.“ Im Netz häuften sich zuletzt bissige Kommentare.
Doch anstatt beleidigt zu reagieren, nahmen Märtha und Durek die Gerüchte mit Humor. In einem gemeinsamen Instagram-Video erschienen sie in lilafarbenen Outfits – ein klarer Seitenhieb auf die Diskussion. Märtha Louise lächelt in die Kamera und schreibt unter das Video: „Dachten Sie, es wäre Lavendel? Plot-Twist: Es ist nur Liebe und Vermächtnis.“
Damit machten die beiden unmissverständlich klar, dass ihre Beziehung alles andere als eine Fassade ist.
Unterstützung aus der Familie
Auch Dureks Schwester Angelina Verrett stellte sich hinter das Paar und schrieb in den Kommentaren: „Haha, das glücklichste und liebevollste Paar aller Zeiten. ,Rebel Royals‘ sind die Besten – danke, dass ihr eure Liebe mit der Welt teilt. Hater werden es hassen!“
„Rebel Royals“ ist eine Netflix-Dokuserie, die das Leben, die Liebe und die Hochzeit des Paares zeigt.
Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration und will Menschen auf spirituelle Weise zu ihrer wahren Stärke verhelfen. Mit der norwegischen Prinzessin ist er seit 2019 liiert, 2022 folgte die Verlobung, 2024 die Hochzeit am malerischen Geirangerfjord.
Männlicher Vorzug kostete sie den Thron
Obwohl die dreifache Mutter zwei Jahre älter ist als ihr Bruder, Kronprinz Haakon von Norwegen, ist sie nicht Kronprinzessin: Als sie am 22. September 1971 geboren wurde, galt noch der männliche Vorzug beim Erbe des Throns.
Das wurde später geändert, weshalb Haakons Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra den zweiten Platz der norwegischen Thronfolge einnimmt. Märtha Louise war in erster Ehe bis zur Trennung 2016 mit dem 2019 verstorbenen norwegischen Schriftsteller Ari Behn verheiratet.
Märtha Louise gilt in ihrer Heimat als exzentrisch. Die ausgebildete Physiotherapeutin bezeichnet sich selbst als „Heilerin“ und gibt an, mit Engeln Kontakt zu haben – eine Gabe, die sie durch Kurse und Bücher weiterzugeben versucht. 2002 verlor sie die Anrede als „Königliche Hoheit“, nachdem sie sich als gewerbliche Hellseherin betätigt hatte. Ihren Titel als Prinzessin aber trägt sie weiterhin.
