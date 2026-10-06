Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich wertlos

E-Moped-Verbot: Stadt muss jetzt Müll einsammeln

Wien
06.10.2026 17:00
Große Schwerpunktkontrolle Dienstagvormittag am Universitätsring, direkt vor dem Burgtheater: ...
Große Schwerpunktkontrolle Dienstagvormittag am Universitätsring, direkt vor dem Burgtheater: Die Polizei kontrolliert jetzt verstärkt E-Bikes.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Knapp eine Woche nach dem E-Moped-Verbot ziehen Wiens Polizei und die Behörden eine erste Bilanz: Bisher gibt es nur Anzeigen im einstelligen Bereich. Doch es sind neue Probleme aufgetreten

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 1. Oktober 2026 sind E-Mopeds, also einspurige ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h (Klasse L1e-B) so gut wie verboten und von den Radwegen verbannt – wir berichteten. Dienstagvormittag zogen die Polizei Wien mit der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt eine erste Bilanz.

Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen mit Landespolizeipräsident Gerhard Pürst und ...
Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen mit Landespolizeipräsident Gerhard Pürst und Oberst Andrea Anders, interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien(Bild: Mario Urbantschitsch)

“Die Polizei wird weiter konsequent kontrollieren“
Polizeipräsident Gerhard Pürstl berichtete, dass sich die Menschen an die neuen Bestimmungen halten würden. „Die klaren Regeln tragen bereits erste Früchte“, so Wiens oberster Polizist zufrieden. Das zeigen auch die ersten Zahlen. Im Zuge eines ersten großen Schwerpunktes wurden bisher nur sechs E-Moped-Lenker wegen Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen angezeigt. „Die Polizei wird daher auch weiterhin konsequent kontrollieren“, macht Pürstl deutlich.

Lesen Sie auch:
Gefährlich und verboten: zu zweit auf einem E-Scooter fahren. Wiens Polizeipräsident Gerhard ...
Krone Plus Logo
Raser im Visier
Polizeichef will noch strengere E-Scooter-Regeln
04.10.2026
Schneller und lautlos
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
03.10.2026

Darüber hinaus wurden acht E-Scooter auf einem mobilen Rollenprüfstand hinsichtlich ihrer Bauartgeschwindigkeit kontrolliert. Lediglich ein Fahrzeug entsprach den gesetzlichen Vorgaben. Bei den übrigen sieben Fahrzeugen wurden Geschwindigkeiten zwischen 49 km/h und 76 km/h festgestellt. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde eine Leistung von 800 Watt statt den erlaubten 600 Watt festgestellt. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Schwerpunktes 146 Anzeigen erstattet und 177 Organmandate mit einer Gesamtsumme von 9750 Euro ausgestellt. Einen Großteil der Verstöße machte laut Exekutive die Missachtung des Rotlichts, Telefonierens bzw. Hantierens während der Fahrt sowie das Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen aus. Dienstag gab es dann noch eine weitere, wienweite Schwerpunktkontrolle. Start dafür war am Universitätsring, direkt vor dem Burgtheater.

Zu auffrisierten E-Bikes, die bis zu 45 km/h oder schneller unterwegs sind, hat die Polizei Wien noch „keine besondere Wahrnehmung“. Doch im öffentlichen Raum sind schon neue Herausforderungen und Probleme entstanden. Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen, macht im Gespräch mit der „Krone“ auf die vielen entsorgten E-Mopeds aufmerksam.

Zitat Icon

Manipulierte E-Mopeds sind kein Kavaliersdelikt, sondern ein Sicherheitsrisiko. Auch die illegale Entsorgung, etwa in Wiesen oder Parks, ist strikt verboten.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien

Bild: Gilbert Brandl

50 illegale abgestellte E-Mopeds entdeckt
Rund 50 illegal abgestellte E-Mopeds wurden seit Monatsbeginn vom Büro für Sofortmaßnahmen entdeckt. Etwa in Wiesen oder auch in Parkanlagen. „So ein Stadtbild will ich nicht haben“, macht Hillerer klar. Die gebrauchten E-Mopeds können auf den Mistplätzen der MA 48 entsorgt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
11° / 24°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
10° / 24°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
11° / 24°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
10° / 24°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
7° / 25°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.770 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
179.310 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
140.748 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
3828 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1427 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1258 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Erotikmesse für Frauen
Lust statt Scham: Hier haben Männer Sendepause
Plötzlich wertlos
E-Moped-Verbot: Stadt muss jetzt Müll einsammeln
Behörde prangert an
Fernwärme-Verträge „völlig unüberblickbar“
Gleich zwei Vorfälle
Wiener Polizist nach Magenschlägen vor Gericht
Nach Neuregelung
Leih-Scooter: Explosion bei Strafverfahren in Wien
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf