E-Moped-Verbot: Stadt muss jetzt Müll einsammeln

“Die Polizei wird weiter konsequent kontrollieren“

Polizeipräsident Gerhard Pürstl berichtete, dass sich die Menschen an die neuen Bestimmungen halten würden. „Die klaren Regeln tragen bereits erste Früchte“, so Wiens oberster Polizist zufrieden. Das zeigen auch die ersten Zahlen. Im Zuge eines ersten großen Schwerpunktes wurden bisher nur sechs E-Moped-Lenker wegen Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen angezeigt. „Die Polizei wird daher auch weiterhin konsequent kontrollieren“, macht Pürstl deutlich.