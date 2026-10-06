Wolfurter Gastronom schlittert in die Insolvenz

Derzeit schlagen Verbindlichkeiten von rund 39.000 Euro zu Buche. Brisant: Erst vor Kurzem wurde das Insolvenzverfahren über seine Gastronomie-GmbH mit einem 100-Prozent-Sanierungsplan aufgehoben, nun folgt der private Vermögensverfall. Wie es zu den neuen Schulden kam, prüft der KSV1870 derzeit gemeinsam mit dem bestellten Masseverwalter Matthias Kucera.