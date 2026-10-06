Wolfurter Gastronom schlittert in die Insolvenz

Über das Vermögen des Geschäftsführers der Wolfurter See & Schnee Gastro GmbH wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet – eingeleitet auf Antrag öffentlich-rechtlicher Gläubiger.
Derzeit schlagen Verbindlichkeiten von rund 39.000 Euro zu Buche. Brisant: Erst vor Kurzem wurde das Insolvenzverfahren über seine Gastronomie-GmbH mit einem 100-Prozent-Sanierungsplan aufgehoben, nun folgt der private Vermögensverfall. Wie es zu den neuen Schulden kam, prüft der KSV1870 derzeit gemeinsam mit dem bestellten Masseverwalter Matthias Kucera.
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. November 2026 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 14. Dezember angesetzt.
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