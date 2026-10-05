Transportfirma schlittert in die Insolvenz

Ein weiteres Vorarlberger Unternehmen steckt in Schieflagen: Über das Vermögen der BA24 Handel und Transporte GmbH aus Mäder wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Auslöser war ein öffentlich-rechtlicher Gläubigerantrag. Die vorläufigen Schulden belaufen sich auf knapp 85.000 Euro.
Für die rund 15 Beschäftigten des Logistik- und Handelsbetriebs bringt der Wochenstart viele Ungewissheiten und offene Fragen mit sich, denn es ist nicht klar, ob der Betrieb fortgeführt wird. Die Entscheidung darüber fällt die Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner. Sie wurde als Masseverwalterin eingesetzt.
Gläubigerforderungen absofort möglich
Gläubiger haben bis zum 2. November 2026 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 anzumelden, bevor Mitte November die erste Berichtstagsatzung vor Gericht ansteht.
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