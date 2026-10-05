Transportfirma schlittert in die Insolvenz

Für die rund 15 Beschäftigten des Logistik- und Handelsbetriebs bringt der Wochenstart viele Ungewissheiten und offene Fragen mit sich, denn es ist nicht klar, ob der Betrieb fortgeführt wird. Die Entscheidung darüber fällt die Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner. Sie wurde als Masseverwalterin eingesetzt.