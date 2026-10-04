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Jüngste im Rampenlicht

Heidi Klums Tochter Lou sorgt in Paris für Wirbel!

Society International
04.10.2026 11:02
Heidi Klums Nachwuchs erobert die Modewelt – und jetzt ist auch ihre jüngste Tochter dran! Bei ...
Heidi Klums Nachwuchs erobert die Modewelt – und jetzt ist auch ihre jüngste Tochter dran! Bei der Fashion Week in Paris feierte Lou Sulola Samuel ihren ersten großen Auftritt an der Seite ihrer berühmten Mutter.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Leni und Henry haben es vorgemacht, nun wagt auch Heidi Klums jüngste Tochter Lou den Schritt ins Rampenlicht. Kurz vor ihrem 17. Geburtstag nahm die Teenagerin erstmals mit ihrer Mutter an Fashion-Events in Paris teil. Ein Geburtstagsgeschenk ihrer berühmten Mama!

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Gemeinsam besuchten Heidi Klum und die 16-jährige Lou die Modenschau von Designerin Vivienne Westwood und später eine Modegala im Pariser Shangri-La Hotel. Für den Teenager war es ein ganz besonderes Erlebnis. Und ein „kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“, wie Heidi Klum verriet. Am 9. Oktober wird die jüngste Tochter des Topmodels 17 Jahre alt. 

Heidi Klum und Tochter Lou Samuel machen die Paris Fashion Week zum Familien-Event: Gemeinsam ...
Heidi Klum und Tochter Lou Samuel machen die Paris Fashion Week zum Familien-Event: Gemeinsam besuchen sie die Vivienne-Westwood-Show für Frühjahr/Sommer 2027 in der französischen Modehauptstadt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Seit der Geburt im Rampenlicht“
Für Lou war der Besuch der Fashion Week zugleich der erste große Schritt in eine Welt, die sie von klein auf kennt. Ihre Geschwister haben ihr schließlich längst vorgemacht, wie es ist, wenn plötzlich alle Augen auf der Familie liegen.

Heidi Klum mit Tochter Lou bei der BOF Gala 2026 im Shangri-La Hotel in Paris
Heidi Klum mit Tochter Lou bei der BOF Gala 2026 im Shangri-La Hotel in Paris(Bild: AP/Emma Da Silva)

„Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer irgendwie im Rampenlicht stand, eigentlich seit meiner Geburt“, sagte Lou im Gespräch mit „Vogue“. Für sie sei das öffentliche Interesse an der Familie nichts völlig Neues: „Das gehört bei mir und meinen Geschwistern einfach dazu.“

Lou gab offen zu, vor ihrem großen Auftritt „total nervös“ gewesen zu sein. Gut, dass Mama Heidi ...
Lou gab offen zu, vor ihrem großen Auftritt „total nervös“ gewesen zu sein. Gut, dass Mama Heidi Klum an ihrer Seite war und ihre Hand nicht losließ!(Bild: Viennareport)

„Total nervös“
„Jetzt, wo ich tatsächlich zu einem echten Fashion-Event gehe und High Fashion aus erster Hand erlebe, kann ich mich irgendwie mehr ausdrücken und mich offiziell zeigen“, erklärte sie. Das bedeute ihr viel.

Ganz cool ließ die 16-Jährige den großen Auftritt allerdings nicht über sich ergehen. Im Gegenteil. „Ich bin, ehrlich gesagt, total nervös, weil es mein erstes Mal ist“, gestand Lou.

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Vier Kinder, eine berühmte Familie
Heidi Klum hat vier Kinder. Leni stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem italienischen Unternehmer Flavio Briatore. Henry, Johan und Lou bekam Klum mit ihrem damaligen Ehemann Seal, der Leni später adoptierte. Heute ist Heidi mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet. 

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