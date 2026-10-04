Heidi Klums Tochter Lou sorgt in Paris für Wirbel!

Leni und Henry haben es vorgemacht, nun wagt auch Heidi Klums jüngste Tochter Lou den Schritt ins Rampenlicht. Kurz vor ihrem 17. Geburtstag nahm die Teenagerin erstmals mit ihrer Mutter an Fashion-Events in Paris teil. Ein Geburtstagsgeschenk ihrer berühmten Mama!
Gemeinsam besuchten Heidi Klum und die 16-jährige Lou die Modenschau von Designerin Vivienne Westwood und später eine Modegala im Pariser Shangri-La Hotel. Für den Teenager war es ein ganz besonderes Erlebnis. Und ein „kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“, wie Heidi Klum verriet. Am 9. Oktober wird die jüngste Tochter des Topmodels 17 Jahre alt.
„Seit der Geburt im Rampenlicht“
Für Lou war der Besuch der Fashion Week zugleich der erste große Schritt in eine Welt, die sie von klein auf kennt. Ihre Geschwister haben ihr schließlich längst vorgemacht, wie es ist, wenn plötzlich alle Augen auf der Familie liegen.
„Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer irgendwie im Rampenlicht stand, eigentlich seit meiner Geburt“, sagte Lou im Gespräch mit „Vogue“. Für sie sei das öffentliche Interesse an der Familie nichts völlig Neues: „Das gehört bei mir und meinen Geschwistern einfach dazu.“
„Total nervös“
„Jetzt, wo ich tatsächlich zu einem echten Fashion-Event gehe und High Fashion aus erster Hand erlebe, kann ich mich irgendwie mehr ausdrücken und mich offiziell zeigen“, erklärte sie. Das bedeute ihr viel.
Ganz cool ließ die 16-Jährige den großen Auftritt allerdings nicht über sich ergehen. Im Gegenteil. „Ich bin, ehrlich gesagt, total nervös, weil es mein erstes Mal ist“, gestand Lou.
Vier Kinder, eine berühmte Familie
Heidi Klum hat vier Kinder. Leni stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem italienischen Unternehmer Flavio Briatore. Henry, Johan und Lou bekam Klum mit ihrem damaligen Ehemann Seal, der Leni später adoptierte. Heute ist Heidi mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet.
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