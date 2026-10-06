Keine Kehrtwende: September zu warm und zu trocken

30 Grad und wenig Regen

Die Lufttemperatur lag – wie eingangs erwähnt- im September österreichweit um 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel. Bis 9. September war Österreich noch von hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad geprägt, bevor die Werte im weiteren Monatsverlauf auf ein jahreszeitlich typisches Niveau zurückgingen. Mit einer bundesweiten Niederschlagssumme von rund 74 Millimetern fiel etwa 29 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Vergleich. Besonders gering waren die Niederschläge in Vorarlberg, im Burgenland und in der Steiermark. Auch die Schneebedeckung in den Hochlagen blieb für die Jahreszeit deutlich unterdurchschnittlich.