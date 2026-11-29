Bei ihm macht der Ton die Musik. Weltstars wie Opus, Falco oder auch Songcontest-Siegerin Conchita Wurst vertrauten schon auf das Können von Martin Scheer. Denn der Tontechniker und Produzent stand nicht nur selbst als (studierter) Schlagzeuger – etwa für die Band Excuse Me Moses – auf der Bühne, sondern gibt sein Wissen auch als Musiklehrer an den Nachwuchs weiter.