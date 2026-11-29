„Best Traditional Blues Album“: Schlagzeuger, Tontechniker und Produzent Martin Scheer wirkte am Grammy-nominierten Morgan-Freeman-Album gehörig mit. Die Entscheidung fällt im Februar.
Bei ihm macht der Ton die Musik. Weltstars wie Opus, Falco oder auch Songcontest-Siegerin Conchita Wurst vertrauten schon auf das Können von Martin Scheer. Denn der Tontechniker und Produzent stand nicht nur selbst als (studierter) Schlagzeuger – etwa für die Band Excuse Me Moses – auf der Bühne, sondern gibt sein Wissen auch als Musiklehrer an den Nachwuchs weiter.
Über die Jahre hat sich der gebürtige Wilhelmsburger auf Mastering mit eigenem Studio in St. Pölten spezialisiert. „Mich hat immer der Sound mindestens genauso interessiert. Der Klang selbst hat mir extrem Spaß gemacht“, sagte er einst in einem Interview.
Kategorie „Best Traditional Blues Album“
In den vergangenen Jahren heimste er gleich sechs Amadeus-Awards in der Kategorie „Best Sound“ – etwa für Bilderbuch, Julian le Play oder AVEC – ein. Nun folgt die Königsklasse. Denn das Album „Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“ – das er gemeinsam mit Martin Gellner und Dietz Tinhof veredelte – ist 2027 in der Kategorie „Best Traditional Blues Album“ für einen Grammy nominiert.
Die Grammy-Nominierung alleine ist schon eine Auszeichnung.
Martin Scheer
Klangliche Endbearbeitung
Scheer zeichnet bei der Produktion für das Audio-Mastering, die technische und klangliche Endbearbeitung einer Tonaufnahme, verantwortlich. Pate des Projekts ist – wie der Albumname bereits verrät – Hollywood-Größe Morgan Freeman. „Das ist natürlich toll. Wann kommt man schon zu einer Grammy-Nominierung? Das allein ist schon eine Auszeichnung“, so der 56-Jährige. Ab jetzt heißt es Daumendrücken!
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