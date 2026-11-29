Tobias Ribitzki zeigt in seiner Inszenierung von Puccinis „La Boheme“ an der Oper Graz wenig Interesse an echter Liebe. Stattdessen blickt er mit den Augen des Poeten Rodolfo auf die todkranke Mimi als Inspirationsquelle. Die Magie des Abends kommt aus dem Orchestergraben.
„Denn ich bin Poet und sie ist Poesie“, singt Rodolfo an einer der berühmtesten Stellen von „La Boheme“ über seine Mimì. Es ist ein zentraler Satz für die Neuinszenierung von Puccinis Meisterwerk an der Grazer Oper. Denn Regisseur Tobias Ribitzki interessiert sich nicht so sehr für die reale Liebesgeschichte zwischen den beiden, sondern für Mimì als Inspirationsquelle für den (Möchtegern-)Poeten Rodolfo.
Die Oper als Schauplatz der Oper
Als er in seiner Arie „Che gelida manina“ zum ersten Mal ihre kränklich kalte Hand berührt, fährt hinter ihm ein Vorhang auf, der den Zuseherraum der Oper spiegelt. Er sieht in ihr also nicht nur die Möglichkeit für große Liebe, sondern vor allem auch die Möglichkeit für große Kunst. Wen wundert es da noch, dass er, als die Schneiderin ihm in ihrer ersten Arie „Mi chiamo Mimi“ ihr Schicksal vor die Füße legt, sie nicht etwa in den Arm nimmt, sondern sein Notizheft zückt.
Doch getragen von der Musik nimmt das Schicksal freilich trotzdem seinen Lauf – führt das frischverliebte Paar zuerst ins Café Momus, das bei Ribitzki Bühne für eine bunte Schar von Harlekins (Bühne und Kostüme: Stefan Rieckhoff) rund um die exzentrische Diva Musetta ist. Doch der Spielzeughändler Parpignol, der in dieser Inszenierung als düsterer Todesengel immer wieder kehrt, lässt das Fest mit einer Militärkapelle mit Totenmaske jäh enden. Von da an ist das Ende von Mimì in jeder Szene spürbar – von der verschneiten Vorstadthölle im Trailer-Park-Charme im dritten Bild bis zum tragischen Finale. Und sogar nach Mimis Tod wird Rudolfo nach erstem großen Wehklagen sofort wieder zu seinem Notizheft greifen.
Starkes Konzept mit wenig Raum für Sinnlichkeit
So klar und nachvollziehbar Ribitzkis Konzept auch ist – es bleibt in der Umsetzung ein wenig bieder und theoretisch und lässt wenig Raum für Sinnlichkeit und große Gefühle. Diese jedoch kommen zum Glück aus dem Orchestergraben. Chefdirigent Vassilis Christopoulos arbeitet mit den Grazer Philharmonikern wunderbar die farbliche und dynamische Bandbreite von Puccinis Musik heraus und verleiht dem Abend so innere Spannung und äußere Strahlkraft.
Bravourös auch Ensemblemitglied Corinna Koller, die ihr Rollendebüt als Mimì gibt. Sie punktet nicht mit überzogenem Bombast, sondern mit feiner Nuancierung und emotionaler Intensität und erntet dafür bei der Premiere ganz viel Applaus. Pavel Petrov weiß als Rodolfo mit wunderbarer Klangfarbe und Wärme im Ton zu überzeugen, doch in den entscheidenden Momenten fehlt ein wenig die Fülle. Diese hingegen serviert Nikita Ivasechko als Marcello mit herrlich geschmeidiger Virilität. Katharina Melinkova gefällt sehr als Musetta, auch Daeho Kim als Colline und Ivan Oreščanin als Schaunard können Duftmarken setzen.
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