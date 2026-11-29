Die Oper als Schauplatz der Oper

Als er in seiner Arie „Che gelida manina“ zum ersten Mal ihre kränklich kalte Hand berührt, fährt hinter ihm ein Vorhang auf, der den Zuseherraum der Oper spiegelt. Er sieht in ihr also nicht nur die Möglichkeit für große Liebe, sondern vor allem auch die Möglichkeit für große Kunst. Wen wundert es da noch, dass er, als die Schneiderin ihm in ihrer ersten Arie „Mi chiamo Mimi“ ihr Schicksal vor die Füße legt, sie nicht etwa in den Arm nimmt, sondern sein Notizheft zückt.