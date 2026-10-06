Polizei fasst rumänisches Verbrecher-Quartett

Ein Treffen mit einer mutmaßlichen Prostituierten wurde einem 28-Jährigen aus Nenzing (Vorarlberg) Anfang September zum Verhängnis, der Mann wurde in den eigenen vier Wänden bedroht und ausgeraubt. Nach schnellen und umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei die Täter – zwei Frauen und zwei Männer aus Rumänien – dingfest machen. Die beiden Frauen werden nun mit weiteren Verbrechen in Verbindung gebracht.
In der Nacht vom 4. auf den 5. September spielten sich in einer Wohnung in Nenzing dramatische Szenen ab: Ein 28-Jähriger hatte sich über eine Onlineplattform mit einer Prostituierten verabredet. Die ihm unbekannte Frau erschien zum abgemachten Zeitpunkt mit einer Begleiterin am Wohnort des Mannes.
Dann eskalierte die Situation: Zwei maskierte Komplizen drangen plötzlich ebenfalls in die Wohnung ein und bedrohten das Opfer mit Messern. Die Täter erzwangen die Herausgabe von Bargeld sowie Wertsachen und ergriffen anschließend gemeinsam mit den beiden Frauen und der Beute die Flucht.
Quartett hinter Gittern
Umfangreiche Erhebungen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg in Kooperation mit der Polizeiinspektion Nenzing führten die Ermittler rasch auf die Spur der Kriminellen: Zwei weibliche und zwei männliche Staatsangehörige aus Rumänien stehen in dringendem Tatverdacht. Für das Quartett klickten die Handschellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden vier Beschuldigten in die JVA Feldkirch eingeliefert.
Mit weiteren Delikten in Verbindung
Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse konnten die beiden Frauen mit zwei weiteren Raubdelikten im Ländle in Verbindung gebracht werden. Sie stehen in Verdacht, am Nachmittag des 12. Augusts im Bereich Bregenz Vorkloster zwei Seniorinnen angetanzt und ihnen schließend gewaltsam die Halsketten vom Körper gerissen zu haben.
Polizei sucht weitere Opfer
Bei den weiteren Erhebungen stellten die Beamten mehrere, teils hochwertige Schmuckstücke sicher. Die Fahnder gehen davon aus, dass dieses Diebesgut aus bislang nicht angezeigten Delikten stammt.
Geschädigte Betroffene oder Personen, die Hinweise zur Herkunft der Wertgegenstände machen können, werden dringend ersucht, sich unter der Telefonnummer 059 133 80 3333 beim LKA Vorarlberg zu melden.
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