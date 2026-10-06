Polizei fasst rumänisches Verbrecher-Quartett

Ein Treffen mit einer mutmaßlichen Prostituierten wurde einem 28-Jährigen aus Nenzing (Vorarlberg) Anfang September zum Verhängnis, der Mann wurde in den eigenen vier Wänden bedroht und ausgeraubt. Nach schnellen und umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei die Täter – zwei Frauen und zwei Männer aus Rumänien – dingfest machen. Die beiden Frauen werden nun mit weiteren Verbrechen in Verbindung gebracht.