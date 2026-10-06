China statt OÖ: Eisbär verlagert Hauben-Produktion

Die Eisbär Sportmoden GmbH will zudem ihren Firmensitz von derzeit Feldkirchen an der Donau innerhalb Oberösterreichs verlegen. Mit Jahresende soll die bisherige Zentrale geschlossen und die Fertigung nach Polen und China ausgelagert werden, berichten die „OÖN“. Im Zuge dessen sollen 14 der insgesamt 50 Stellen gestrichen werden. Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden.