Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

14 Arbeitsplätze weg

China statt OÖ: Eisbär verlagert Hauben-Produktion

Oberösterreich
06.10.2026 10:05
Die oberösterreichische Firma ist seit vielen Jahren Partner des ÖSV und stattet die Ski-Stars ...
Die oberösterreichische Firma ist seit vielen Jahren Partner des ÖSV und stattet die Ski-Stars aus.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Firma Eisbär Sportmoden aus Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich – bekannt vor allem für seine Hauben – will offenbar ihre Fertigung nach Polen und China auslagern. 14 Arbeitsplätze sollen dieser Maßnahme zum Opfer fallen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Eisbär Sportmoden GmbH will zudem ihren Firmensitz von derzeit Feldkirchen an der Donau innerhalb Oberösterreichs verlegen. Mit Jahresende soll die bisherige Zentrale geschlossen und die Fertigung nach Polen und China ausgelagert werden, berichten die „OÖN“. Im Zuge dessen sollen 14 der insgesamt 50 Stellen gestrichen werden. Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden.

Gestiegene Lohnnebenkosten, wachsende Kosten für Infrastruktur und Energie sowie der globale Preis- und Wettbewerbsdruck nannte Thorsten Grönlund, seit Ende Juni Eisbär-Geschäftsführer, in dem Medienbericht als Gründe für die Umstrukturierung. Zudem sei der Mietvertrag in Feldkirchen an der Donau nicht verlängert worden.

Zentrale soll in OÖ bleiben
Die 14 Beschäftigten, die ihre Jobs verlieren, seien persönlich informiert worden, so Grönlund weiter. Auch wenn künftig Hauben, Schals und Sportmoden in Polen und China produziert würden, soll die Unternehmenszentrale in Oberösterreich bleiben. Der neue Standort wurde vom Geschäftsführer mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht mitgeteilt.

Lesen Sie auch:
Jörg Ebbighausen ist neuer Chef des Linzer Flughafens mit seinen insgesamt rund 150 ...
Krone Plus Logo
Neuer Airport-Chef:
„Ich bin selbst noch nie über Linz geflogen“
06.10.2026
Krone Plus Logo
Diskussion flammt auf
Einkaufen am Sonntag? „Ja, aber nur ohne Personal“
04.10.2026
Krone Plus Logo
„Nicht wirtschaftlich“
Neuburger stoppt Produktion von Fleischalternative
30.09.2026

Das Unternehmen Eisbär wurde einst als kleine Stickerei gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Wintersportmarken. Seit 1975 sind die Oberösterreicher Partner des Österreichischen Skiverbandes ÖSV. Neben Kopfbedeckungen produziert Eisbär auch Bekleidung wie Pullover und T-Shirts.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
06.10.2026 10:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
460.635 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
169.018 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
137.222 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6124 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1422 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1196 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Oberösterreich
14 Arbeitsplätze weg
China statt OÖ: Eisbär verlagert Hauben-Produktion
Nach Abriss 2023
Im Innviertel bleibt eine Eishalle in weiter Ferne
Krone Plus Logo
Neuer Airport-Chef:
„Ich bin selbst noch nie über Linz geflogen“
Tragischer Unfall
Miststreuer überrollte Bauer, der im Spital starb
Krone Plus Logo
Sensible Daten
Verunsicherung wegen Befragung beim Roten Kreuz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf