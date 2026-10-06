China statt OÖ: Eisbär verlagert Hauben-Produktion

Die Firma Eisbär Sportmoden aus Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich – bekannt vor allem für seine Hauben – will offenbar ihre Fertigung nach Polen und China auslagern. 14 Arbeitsplätze sollen dieser Maßnahme zum Opfer fallen.
Die Eisbär Sportmoden GmbH will zudem ihren Firmensitz von derzeit Feldkirchen an der Donau innerhalb Oberösterreichs verlegen. Mit Jahresende soll die bisherige Zentrale geschlossen und die Fertigung nach Polen und China ausgelagert werden, berichten die „OÖN“. Im Zuge dessen sollen 14 der insgesamt 50 Stellen gestrichen werden. Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden.
Gestiegene Lohnnebenkosten, wachsende Kosten für Infrastruktur und Energie sowie der globale Preis- und Wettbewerbsdruck nannte Thorsten Grönlund, seit Ende Juni Eisbär-Geschäftsführer, in dem Medienbericht als Gründe für die Umstrukturierung. Zudem sei der Mietvertrag in Feldkirchen an der Donau nicht verlängert worden.
Zentrale soll in OÖ bleiben
Die 14 Beschäftigten, die ihre Jobs verlieren, seien persönlich informiert worden, so Grönlund weiter. Auch wenn künftig Hauben, Schals und Sportmoden in Polen und China produziert würden, soll die Unternehmenszentrale in Oberösterreich bleiben. Der neue Standort wurde vom Geschäftsführer mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht mitgeteilt.
Das Unternehmen Eisbär wurde einst als kleine Stickerei gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Wintersportmarken. Seit 1975 sind die Oberösterreicher Partner des Österreichischen Skiverbandes ÖSV. Neben Kopfbedeckungen produziert Eisbär auch Bekleidung wie Pullover und T-Shirts.
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