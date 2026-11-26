Ab 1. Dezember soll ein kostenloses Online-Portal für mehr Übersicht bei medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sorgen und über tagesaktuelle Ordinationszeiten informieren. Zudem sollen Ordinationen zukünftig auch am Freitagnachmittag noch offen stehen.
Volle Ordinationen und lange Wartezeiten – gerade in der Erkältungszeit wird die Geduld der Patienten und die Strapazierfähigkeit der Ärzte besonders gefordert. Ein neues Patientenportal soll nun etwas Licht ins Dunkel in der medizinischen Versorgung bringen.
Ab 1. Dezember finden Patientinnen und Patienten auf der Website der Kärntner Ärztekammer ein Patientenportal, das eine tagesaktuelle Übersicht über wohnungsnahe Behandlungsmöglichkeiten bietet. „Zudem ist es möglich, über jenes Portal zusätzliche Termine bei Fachärzten, außerhalb ihrer Ordinationszeiten, zu buchen“, sagt Monika Hasenbichler, stellvertretende Direktorin der Kärntner Ärztekammer. Neben dem Online-Portal soll jener Service auch per App am Handy abrufbar sein.
Verlängerte Ordinationszeiten
Außerdem steht es niedergelassenen Allgemeinmedizinern in Zukunft offen, ob sie freitagnachmittags verlängerte Ordinationszeiten anbieten möchten. „Pro Bezirk soll nach Möglichkeit zumindest ein Hausarzt länger geöffnet haben“, so Hasenbichler. Wie viele Ärztinnen und Ärzte sich daran in Zukunft beteiligen werden, ist noch offen.
Bis 2029 fließen jährlich 3,5 Millionen Euro aus dem Kärntner Gesundheitsfonds in das Projekt, welches von Land, Sozialversicherung und Ärztekammer ins Leben gerufen wurde. Präsident der Ärztekammer, Markus Opriessnig, dazu: „Das Projekt ist nicht die ultimative Antwort, aber immerhin ein erster Schritt.“
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