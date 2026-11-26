Ab 1. Dezember finden Patientinnen und Patienten auf der Website der Kärntner Ärztekammer ein Patientenportal, das eine tagesaktuelle Übersicht über wohnungsnahe Behandlungsmöglichkeiten bietet. „Zudem ist es möglich, über jenes Portal zusätzliche Termine bei Fachärzten, außerhalb ihrer Ordinationszeiten, zu buchen“, sagt Monika Hasenbichler, stellvertretende Direktorin der Kärntner Ärztekammer. Neben dem Online-Portal soll jener Service auch per App am Handy abrufbar sein.