Die Wetterprognosen haben sich bewahrheitet: Am Donnerstag zeigte der erste Blick aus dem Fenster für viele Kärntnerinnen und Kärntner eine weiße Schneedecke. Das sorgte auch für einige Verkehrsbehinderungen und Unfälle.
Alle Jahre wieder sorgen eisige Straßen und Schneefahrbahnen für ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Verkehr. Das zeigte sich auch in den Morgenstunden am Donnerstag, als es auf der A2 Südautobahn sowie auf der A10 Tauernautobahn zu Staus und Verzögerungen kam.
Lenker verlor Kontrolle über Sattelzug
Auf der Tauernautobahn verlor ein 49-Jähriger kurz nach 2 Uhr in der Früh auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. In Richtung Spittal an der Drau prallte er auf Höhe der Gemeinde Feistritz gegen einen Aufpralldämpfer. Der syrische Staatsbürger mit Wiener Wohnsitz wurde damit unbestimmten Grades verletzt. Rettungskräfte versorgten den Mann an Ort und Stelle und brachten ihn anschließend ins LKH Villach. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall sorgten für eine Verkehrssperre in beiden Richtungen bis um 5:45 Uhr.
Auch auf der Südautobahn sorgte ein Unfall bei Griffen in Richtung Wien für eine Sperre des Kollmanntunnels. Mittlerweile ist der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben.
Runter vom Gas und Abstand halten
Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt in diesem Zusammenhang vor zu schnellem Fahren. „In Kärnten war bei winterlichen Fahrverhältnissen im Vorjahr bei zwei Dritteln der Unfälle zu hohes Tempo die Ursache“, heißt es seitens der Organisation.
Um sicher mit dem Auto durch den Winter zu kommen, lautet die Devise daher: Geschwindigkeit reduzieren. „Als Faustregel gilt: Bei Schneefahrbahn das Tempo um die Hälfte reduzieren, großen Sicherheitsabstand einhalten und die volle Konzentration auf den Straßenverkehr richten – also auch Hände weg vom Handy während des Fahrens“, informiert der VCÖ.
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