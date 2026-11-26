Lenker verlor Kontrolle über Sattelzug

Auf der Tauernautobahn verlor ein 49-Jähriger kurz nach 2 Uhr in der Früh auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. In Richtung Spittal an der Drau prallte er auf Höhe der Gemeinde Feistritz gegen einen Aufpralldämpfer. Der syrische Staatsbürger mit Wiener Wohnsitz wurde damit unbestimmten Grades verletzt. Rettungskräfte versorgten den Mann an Ort und Stelle und brachten ihn anschließend ins LKH Villach. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall sorgten für eine Verkehrssperre in beiden Richtungen bis um 5:45 Uhr.