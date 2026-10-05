Lavanttaler stürzte mit Quad ab und starb

Wegen notwendiger Wartungsarbeiten an einem Lift auf der Koralpe war ein 61-Jähriger am Montag mit einem Quad unterwegs gewesen, stürzte jedoch ab. Seine Kollegen begannen mit der Ersthilfe und alarmierten den Notarzt, doch der konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Polizei Wolfsberg wurde am Montag gegen 11.30 Uhr wegen eines Unfall alarmiert: Ein Quad war im alpinen Gelände im Lavanttal abgestürzt. Die Absturzstelle befand sich etwa 500 Meter oberhalb der Talstation eines Liftes, bei dessen Bergstation Wartungsarbeiten durchgeführt worden waren.
Wegen dieser Arbeiten fuhr ein 61-jähriger Lavanttaler mit einem Quad von der Bergstation in Richtung Talstation. Nachdem er von seinen zwei Arbeitskollegen telefonisch nicht erreicht werden konnte, machten sich diese zu Fuß auf, um ihn zu suchen.
Als sie den Verunfallten fanden, begannen sie sofort mit den Rettungsmaßnahmen und verständigten die Rettungskräfte. Der via Hubschrauber eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Der 61-Jährige dürfte mit dem Quad zu Sturz gekommen sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben.
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