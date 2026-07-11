Schlammschlacht nach Stadtfest geht munter weiter

Mit einem offenen Brief gingen 15 teils prominente Gastronomen nach dem Halleiner Stadtfest an die Öffentlichkeit. Zwei der betroffenen Wirte war ein Bauzaun rund um Gastgarten und vors Lokal geknallt worden, weil sie Teilnahme und Gebühren für das Fest ablehnten. Schon zuvor gab es immer wieder Reibereien und Ungemach zwischen Altstadt-Wirten und Tourismusverband.