Pest-Tod in Russland: Weißes Haus in Alarmstimmung

Die verstorbene 28-jährige Darja S. arbeitete am Institut zur Pestbekämpfung. Dort dürfte sie sich vermutlich über ein zerbrochenes Reagenzglas mit dem Erreger angesteckt haben. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Pest hochansteckend und kann tödlich verlaufen, wenn sie nicht umgehend behandelt wird.