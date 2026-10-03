Frau (28) in Sibirien an der Pest gestorben

Fast 200 Personen in Quarantäne

Örtliche Medien berichteten, es handle sich bei der Toten um eine 28-jährige Labortechnikerin namens Daria Tschipilowa. 189 bis 197 Kontaktpersonen – darunter medizinisches Personal und enge Bekannte – wurden ermittelt und unter strenge medizinische Beobachtung und Isolation gestellt. Offiziellen Angaben zufolge zeigen alle ermittelten Kontaktpersonen derzeit keine Symptome, und erste Labortests verliefen negativ.