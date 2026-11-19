Investoren könnten schon bald den Traum eines neuen Nationalstadions erfüllen , Carlos Alcaraz bangt um weitere Einsätze im November und der Handball-Meister aus Bad Vöslau liefert momentan ab – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 19. November.