Einbrüche in Schulen: Täterbande wurde gefasst

Bereits am 27. Dezember 2024 konnte durch die Diebstahlsgruppe des LKA OÖ ein 32-jähriger, tschechischer Staatsbürger ausgeforscht und auf frischer Tat betreten werden, nachdem er in eine Volksschule sowie eine Firma im Bezirk Urfahr-Umgebung eingebrochen hat. Der Beschuldigte zeigte sich geständig, teilweise mit seiner Lebensgefährtin, einer 39-jährigen, tschechischen Staatsbürgerin, insgesamt zehn Einbrüche in Schulen sowie Firmen begangen zu haben. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Garsten.