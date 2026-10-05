Hitler war kein erfolgreicher Autobahnbauer

Groß inszeniert, aber wenig sinnvoll

Der Spatenstich zum Autobahnbau in Österreich durch Adolf Hitler am 7. April 1938 wurde groß inszeniert. Finanziert wurde das Vorhaben über Schulden bzw. Darlehen. Im Zuge der Forschung sei recht schnell klar geworden, dass es sich um „kein reines Infrastrukturprojekt handelte, sondern um eines der Propaganda für den Machterhalt“, betonte Hackl-Schwind. „Und dass es verkehrstechnisch vielleicht gar nicht unbedingt nötig und wirtschaftlich vielleicht gar nicht sinnvoll war.“