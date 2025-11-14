DNA enthüllt: Spottlied über Hitler hatte recht

Bei „Hitler Has Only Got One Ball“ handelt es sich um eine satirische Parodie des „Colonel Bogey March“, die unter britischen und alliierten Truppen ab 1939 populär wurde. Der Text spottet über Gerüchte zu Hitlers angeblicher Anomalie des Geschlechtsorgans und greift weitere NS-Führer wie Göring, Himmler und Goebbels an.

Eine gängige Strophe lautet:

Hitler has only got one ball,

Göring has two but very small,

Himmler is rather sim‘lar,

But poor old Goebbels has no balls at all.

Die Melodie wurde oft gepfiffen, was die Verbreitung während des Krieges erleichterte.