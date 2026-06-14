Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saison 2026 eröffnet

„Der Almsommer ist nicht gekünstelt, sondern echt“

Land & Leute
14.06.2026 20:00
Alphornbläser und Kuhglocken-Geläut stimmten auf den Almsommer ein.
Alphornbläser und Kuhglocken-Geläut stimmten auf den Almsommer ein.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Der Almsommer 2026 ist eröffnet! Am Sonntag pilgerten erste Wanderer auf die Tauernkarleitenalm in Untertauern. Parallel zum Auftakt wurde ein Jubiläum gefeiert: Das „20 Jahre Almenweg“-Bankel lädt jetzt zum Verweilen ein. Kuhglocken läuteten und beim Bieranstich spritze es ordentlich. 

0 Kommentare

Aprilwetter begleitete die Almwanderer, die mit An- und Ausziehen von Regenjacken recht beschäftigt waren. Als Kräuterexpertin Nini Orda dann aber Informationen zur Flora am Wegesrand gab, lauschen alle gespannt. „Die Pflanzenwelt zeigt uns an, wo es im Winter besonders viel Schnee gibt“, verriet sie.

Von Zauchensee geht es Richtung Tauernkarleitenalm.
Von Zauchensee geht es Richtung Tauernkarleitenalm.(Bild: Andreas Tröster)

Erster Stopp war die Einweihung des Jubiläums-Bankerls für „20 Jahre Almenweg“ auf der Stubhöhe. Den insgesamt 300 Kilometer langen Weg mit 25 Etappen gibt es seit zwei Jahrzehnten und er ist mittlerweile ein Erfolgskonzept. Die Einweihung fiel verkürzt aus, weil wieder dunkle Wolken aufzogen.

Alm wird seit Generationen von Familie bewirtschaftet
Ziel: Die Tauernkarleitenalm (1653 m), ein Paradebeispiel für gelebte Almwirtschaft. Seit Generationen betreut die Familie Haym hier schon Almvieh und Wanderer. 25 bis 30 Stück Rind werden noch im Juni herauf gebracht. „Die Almwiesen sind für sie wie ein Fitnessprogramm“, meint Almbauer Andreas Haym. Und er scherzt: „Ich sage immer, dass wir steinreich sind.“ Hintergrund: Der Boden ist sehr steinig.

Maria & Maria servierten köstliche Bauernkrapfen.
Maria & Maria servierten köstliche Bauernkrapfen.(Bild: Andreas Tröster)

Onkel Michael ist der Wirt. Die Damen verwöhnen kulinarisch. Warum ihre Krapfen so flaumig sind? „Es braucht einen guten Teig“, meint Maria. In der Rauchkuchl wird bis heute Sauerkäse produziert.

Bürgermeister-Trio stolz auf Almwirtschaft
Die Alm ist von Zauchensee oder der Gnadenalm aus erreichbar. Von dort aus führt auch eine gut ausgebaute Mountainbike-Strecke herauf. Mit-Initiator war Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer, der gemeinsam mit den Sportstars Alexandra Meissnitzer und Andreas Prommegger gerne Botschafter der Almen war.

Auch drei Ortschefs schnürten die Wanderschuhe: Immerhin steht das neue Alm-Bankerl am Übergang zwischen Altenmarkt, Radstadt und Untertauern. Johann Steger, Altenmarkter Bürgermeister stolz: „Zauchensee hat eine rasante Entwicklung erlebt. Wir pflegen aber trotzdem noch die traditionelle Almwirtschaft.“

Es brauchte drei Schläge: Scharfetter, Gstaltmaier von Stiegl und Walchhofer.
Es brauchte drei Schläge: Scharfetter, Gstaltmaier von Stiegl und Walchhofer.(Bild: Andreas Tröster)

Und auch Landwirtschaftskammer-Präsident Rupert Quehenberger freut sich: „Wir schaffen es noch, dass wir die Bauern dazu begeistern, weiterzumachen.“ Hans Scharfetter, der in Vertretung der Landeshauptfrau kam, ergänzte: „Der Almsommer ist nichts Gekünsteltes.“

Lesen Sie auch:
Höchste Zeit für Obertauern – Dein Hochgefühl zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen.
WERBUNG
Sommerglück zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen
14.06.2026 · Werbung
Chorfestival im Lungau
Wenn jede Stimme ein neues Feuer entfacht
13.06.2026

Den Almbauern sei Respekt für die Arbeit zu zollen, waren sich alle einig. Mit Kuhglocken wurde der Almsommer eingeläutet und beim Bieranstich spritzte es ordentlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Land & Leute
14.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
213.154 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
125.671 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
100.416 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1399 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1297 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
721 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Newsletter
Mehr Land & Leute
Saison 2026 eröffnet
„Der Almsommer ist nicht gekünstelt, sondern echt“
Freilufttheater-Saison
„Auf unseren Bühnen berühren echte Menschen“
Flughafen Salzburg
So bescheiden war der Start vor 100 Jahren
Machen Sie mit
Wer ist der Lieblingswirt der „Krone“-Leser?
Chorfestival im Lungau
Wenn jede Stimme ein neues Feuer entfacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf