„Der Almsommer ist nicht gekünstelt, sondern echt“

Alm wird seit Generationen von Familie bewirtschaftet

Ziel: Die Tauernkarleitenalm (1653 m), ein Paradebeispiel für gelebte Almwirtschaft. Seit Generationen betreut die Familie Haym hier schon Almvieh und Wanderer. 25 bis 30 Stück Rind werden noch im Juni herauf gebracht. „Die Almwiesen sind für sie wie ein Fitnessprogramm“, meint Almbauer Andreas Haym. Und er scherzt: „Ich sage immer, dass wir steinreich sind.“ Hintergrund: Der Boden ist sehr steinig.