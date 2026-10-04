23 Urlauber in Panoramalift gefangen: Asthmaanfall

Es sollte ein wunderschöner Ausflugstag auf der historischen Burg Taggenbrunn werden, doch er endete mit einem Schockmoment: Denn kurz vor der Talstation stoppte plötzlich der Panoramalift. Technischer Defekt _ wie es hinterher hieß. Nichts ging mehr. Für die insgesamt 23 slowenischen Gäste begann in der engen Gondel das bange Warten.