23 Urlauber in Panoramalift gefangen: Asthmaanfall

Schock für eine slowenische Reisegruppe im Zuge eines Ausflugs auf die Burg Taggenbrunn: Kurz vor der Talstation blieb die Panoramagondel stecken - die 23 Passagiere saßen fest. Besonders dramatisch: Ein Urlauber erlitt einen Asthma-Anfall!
Es sollte ein wunderschöner Ausflugstag auf der historischen Burg Taggenbrunn werden, doch er endete mit einem Schockmoment: Denn kurz vor der Talstation stoppte plötzlich der Panoramalift. Technischer Defekt _ wie es hinterher hieß. Nichts ging mehr. Für die insgesamt 23 slowenischen Gäste begann in der engen Gondel das bange Warten.
Doch rasch nach den ersten Notrufeingängen bei der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) waren auch schon die Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf sowie die Polizei Launsdorf vor Ort. Die mit vereinten Kräften in Folge die Gondel Zentimeter für Zentimeter zur Ausstiegsstelle bewegten, die Türen schließlich händisch entriegelten und die Urlauber befreiten.
Erste Hilfe nach Befreiung
Die Urlauber wurden von den Rettern umgehend mit Getränken versorgt. Besonders alarmierend: Ein Passagier hatte während der Notsituation in der Kabine einen Asthamanfall erlitten. Ein Feuerwehrsanitäter kümmerte sich nach der Befreiung um den Patienten!.
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