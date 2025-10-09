Pelicot: „Hören Sie auf, mich Ikone zu nennen“

„Im Jahr 2025 kann man nicht mehr behaupten, sie sei einverstanden gewesen, weil sie nichts gesagt habe“, sagte der Staatsanwalt am Donnerstag. Dies seien Ansichten eines früheren Zeitalters. Pelicot war jahrelang von ihrem Mann mit Medikamenten betäubt und gemeinsam mit Internet-Bekanntschaften vergewaltigt worden. Die Mittel waren ihr heimlich unter das Essen gemischt worden, Pelicot hatte nach den Vergewaltigungen unerklärliche Schmerzen und suchte Ärztinnen und Ärzte auf.