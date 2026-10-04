The suspect was wearing an ankle monitor
Seriously Ill Woman Poisoned and Robbed by Caregiver
When a woman with multiple sclerosis hired a caregiver in 2024, she thought the woman had her best interests at heart. In reality, she was a serious criminal wearing an ankle monitor—one who had simply been looking for a new victim. Incomprehensible: The victim had not been informed by the justice system about the perpetrator’s criminal history.
Everything looks so cozy in her apartment in Vienna’s Floridsdorf district, with its light-colored furniture and pretty pictures on the walls. “It’s important to me,” says Astrid F., “to feel comfortable at home.” Because she spends a lot of time here—and has done so for a long time.
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