In Krypto-Falle geraten: Mann verliert 10.000 Euro

Vermeintlich seriöse Plattform war Fake

Über eine entsprechende Plattform wurde der Mann auf eine Firma aufmerksam, bei der er schließlich ein Benutzerkonto anlegte. „In weiterer Folge wurde der 49-Jährige von einer unbekannten Täterschaft telefonisch kontaktiert und überwies einen Betrag von rund 10.000 Euro an die Firma.“