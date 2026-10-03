In Krypto-Falle geraten: Mann verliert 10.000 Euro

Auf das schnelle und einfache Geld mittels Investition in eine Kryptowährung hatte ein Tiroler (49) in Kramsach gehofft. Aus dem finanziellen Segen wurde jedoch ein Desaster. Der Mann verlor etwas mehr als 10.000 Euro.
In Zeiten der massiven Teuerung sind immer mehr Personen auf der Suche nach dem schnellen Geldsegen – und tappen dabei recht rasch in eine Falle. So erging es auch einem Tiroler in Kramsach.
„Ende September recherchierte der 49-Jährige im Internet nach Möglichkeiten, um in Kryptowährung zu investieren“, schildern die Ermittler der Polizei.
Vermeintlich seriöse Plattform war Fake
Über eine entsprechende Plattform wurde der Mann auf eine Firma aufmerksam, bei der er schließlich ein Benutzerkonto anlegte. „In weiterer Folge wurde der 49-Jährige von einer unbekannten Täterschaft telefonisch kontaktiert und überwies einen Betrag von rund 10.000 Euro an die Firma.“
Anschließend wurde das Geld an ein bis dato unbekanntes Konto weiter transferiert.
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