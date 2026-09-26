Staatliche Aufsicht für den Religionsunterricht

Seit Schulbeginn dürfen Mädchen unter 14 Jahren in Österreichs Schulen kein Kopftuch mehr tragen. Doch für Integrationsministerin Claudia Bauer ist damit nur ein Teil des Problems angegangen. „Beim islamischen Religionsunterricht zeigen mir viele Gespräche und Erfahrungsberichte aus den Schulen, dass es Handlungsbedarf gibt“, meint sie. Eltern würden berichten, dass sie ihre Kinder trotz eigener religiöser Überzeugung vom Religionsunterricht abmelden – aus „Angst vor Indoktrinierung“.