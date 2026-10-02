Kickl wandert mit Fans „Richtung Systemwechsel“

„Ich freue mich jetzt schon riesig, dass in Bälde der Corona-Ausschuss startet“, machte Kickl, der sich bereits damals unter den harten Kern der Maßnahmengegner gemischt hatte, Hoffnung. Dass diesmal nicht unbedingt ein Dreitausender ruft, war ihm dabei klar, aber: „Es muss nicht immer ein hoher Berg sein, es muss nicht immer eine Felswand sein, es muss nicht immer der Wienerwald sein. Das geht auch hier.“