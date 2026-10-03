„Jenseits von Eden“: Ein Epos wird zur Serie

In einer Rückblende sehen wir Adam und Charles unter der strengen Hand ihres Veteranen-Vaters Cyrus (Tracy Letts) aufwachsen, der Adam bevorzugt und ihn, obwohl er der schwächere ist, in die Armee einschreibt, während Bruder Charles die Farm in Schuss halten muss. Ein Konflikt, der sie entzweit und den sie erst nach Jahren der Einsamkeit lösen, um wieder zueinanderzufinden. Cathy indes wächst wohlbehütet auf, merkt aber schnell, dass sie durch Manipulation (fast) jeden um den Finger wickeln kann. Als ihr Vater sie durchschaut, hinterlässt sie eine Spur der Verwüstung und wird schließlich Prostituierte – bis sie bei den Trask-Brüdern landet. Dort beginnt das Böse in ihr sich erst richtig zu entfalten.