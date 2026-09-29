Doku-Reihe „K9“: Unsere Helden auf vier Pfoten

Die 20 je halbstündigen Episoden werden ab heute Abend auf Crime + Investigation gestreamt, es gibt immer dienstags ab 20.15 Uhr je vier Folgen auf Abruf. Die Inhalte sind rasant und bis auf ein paar verpixelte Gesichter und Wunden dabei ungeschönt und real. So sieht man etwa Hund Ice, wie er in Washington D.C. einen langgesuchten Verbrecher fängt oder den Schäfer Dobby, der in San Diego bereits bei 76 Festnahmen dabei war und nun nach einer Schießerei die sich in einem Trailerpark versteckende Schützin tatunfähig machen soll. Lebensechte Aufnahmen aus Drohnen, Bodycams und Dashcams geben dabei einen guten Einblick in die gefährliche Arbeit der Uniformierten und ihrer tierischen Partner.