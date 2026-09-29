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Mit James Belushi

Doku-Reihe „K9“: Unsere Helden auf vier Pfoten

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29.09.2026 05:00
Hollywood-Kultstar James Belush ist wieder auf den Hund gekommen – er hostet die neue ...
Hollywood-Kultstar James Belush ist wieder auf den Hund gekommen – er hostet die neue Doku-Crime-Reihe „K9“ auf Crime+ Investigation.(Bild: Crime Investigation+)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

James Belushi führt ab heute Abend (20.15 Uhr, Crime+ Investigation) durch die lebensnahe Polizeihunde-Dokureihe „K9“ und kehrt damit zu seiner Liebe zu kalten Schnauzen zurück.

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Krimikomödienfans der 80er-Jahre erinnern sich bestimmt noch an den erfolgreichen Film „Mein Partner mit der kalten Schnauze“. Hollywood-Kultstar James Belushi spielte dort den in San Diego tätigen Polizisten Mike Dooley, der am liebsten allein operiert und keine große Lust auf einen Partner hat. Als er für einen Fall einen Drogenspürhund benötigt, wird ihm der Deutsche Schäferhund Jerry Lee zur Seite gestellt. Eine ungleiche Partnerschaft, die sich aber für alle Parteien als lohnend erweist.

Die humorige Action-Buddy-Komödie diente mitunter als Vorbild für „Kommissar Rex“ und hieß im Original „K-9“. Das wiederum ist der in den USA gängige Name für Polizeihunde und die dazugehörige Hundestaffel. Nach knapp vier Dekaden kehrt der mittlerweile 72-jährige Belushi zurück und gibt als Host der Dokumentationsreihe „K9 – Die Hundestaffel mit Jim Belushi“ nähere Einblicke in die reale Arbeit von Polizeihunden und ihren menschlichen Partnern.

Die 20 je halbstündigen Episoden werden ab heute Abend auf Crime + Investigation gestreamt, es gibt immer dienstags ab 20.15 Uhr je vier Folgen auf Abruf. Die Inhalte sind rasant und bis auf ein paar verpixelte Gesichter und Wunden dabei ungeschönt und real. So sieht man etwa Hund Ice, wie er in Washington D.C. einen langgesuchten Verbrecher fängt oder den Schäfer Dobby, der in San Diego bereits bei 76 Festnahmen dabei war und nun nach einer Schießerei die sich in einem Trailerpark versteckende Schützin tatunfähig machen soll. Lebensechte Aufnahmen aus Drohnen, Bodycams und Dashcams geben dabei einen guten Einblick in die gefährliche Arbeit der Uniformierten und ihrer tierischen Partner.

Belushi führt mit seinem bekannt lakonischen Schmäh durch die ernsten Szenen und zeigt sich vom Projekt begeistert. „Ich habe mich in diese Hunde verliebt. Sie sind nicht nur Partner – sie sind Beschützer und retten Leben. Sie gehören zur Familie.“

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