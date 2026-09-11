Reynolds und Branagh als ziemlich beste Feinde

Ein neuer Actionstar ist geboren

Ob man Ryan Reynolds mag oder nicht – weil er hauptsächlich immer denselben Charakter, also sich, spielt -, er ist ein Garant für solide Aktion. Diesmal haben der „Deadpool“-Star und sein sarkastisches Verbal-Dauerfeuer in Sir Kenneth Branagh ein würdiges Gegenüber gefunden, denn es scheint nichts zu geben, was der Oscarpreisträger nicht kann. Die wohl größte Überraschung in „Mayday“ ist deshalb eigentlich keine Überraschung: Neben seiner humorvollen Seite, die er selten zeigt, kann Branagh ein waschechter Actionheld sein. Davon darf es gerne eine Fortsetzung geben