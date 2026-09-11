Reynolds und Branagh als ziemlich beste Feinde

Die im Kalten Krieg spielende Actionkomödie „Mayday“ (ab sofort auf AppleTV+) ist in vielerlei Hinsicht eine Hommage an die 1980er-Jahre, bietet Altbewährtes, hält aber auch eine große Überraschung parat.
Von „Lethal Weapon“ über „Nur 48 Stunden“ bis zu „Beverly Hills Cop“ – in den 80ern hatten actiongeladene Buddy-Filme Hochsaison. Wenig überraschend spielt das gemeinsame Projekt der Regisseure Jonathan Goldstein und John Francis Daley – beide mit einem Faible für dieses Jahrzehnt – also im Jahr 1987. Troy Kelly (Ryan Reynolds) mit dem Rufnamen „Assassin“ ist ein Navy-Pilot, wie man es etwa aus dem Blockbuster „Top Gun“ kennt. Als er auf einer geheimen Mission hinter feindlichen Linien im schlimmsten Schneegestöber in Russland abgeschossen wird, nimmt ihn Ex-KGB-Agent Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh) bei sich auf und flickt ihn wieder zusammen.
Zu Troys Erstaunen entpuppt sich sein vermeintlicher Feind als großer USA-Verehrer, und Nick, wie er ausschließlich genannt werden möchte, will ihm sogar helfen, wieder nach Hause zu kommen. Das klingt natürlich einfacher, als es tatsächlich ist. Und so kämpfen sich die beiden – im wahrsten Sinne des Wortes – durch die sowjetische Einöde bis nach Moskau, wo sie auch noch Nicks Tochter aufklauben sollen.
Ein neuer Actionstar ist geboren
Ob man Ryan Reynolds mag oder nicht – weil er hauptsächlich immer denselben Charakter, also sich, spielt -, er ist ein Garant für solide Aktion. Diesmal haben der „Deadpool“-Star und sein sarkastisches Verbal-Dauerfeuer in Sir Kenneth Branagh ein würdiges Gegenüber gefunden, denn es scheint nichts zu geben, was der Oscarpreisträger nicht kann. Die wohl größte Überraschung in „Mayday“ ist deshalb eigentlich keine Überraschung: Neben seiner humorvollen Seite, die er selten zeigt, kann Branagh ein waschechter Actionheld sein. Davon darf es gerne eine Fortsetzung geben
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