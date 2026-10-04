„Alaba? Wir dachten erst an einen Faschingsscherz“

Toni Achatz ist der größte Udinese-Fan Österreichs. Seit der Saison 1997/98 hat der Kärntner ein Abo für die Heimspiele von Udinese Calcio. Den Transfer von David Alaba konnte er erst gar nicht glauben. Er denkt, dass der neue Stareinkauf bis zu 1000 Österreicher pro Heimspiel anlocken wird.
Vor mittlerweile fast 30 Jahren sprang der Funke bei Toni Achatz über. Da fuhr der Kärntner aus Feistritz an der Gail zum ersten Mal die rund hundert Kilometer zu einem Match von Udinese Calcio. „Die Serie A fast direkt vor der Haustüre. Da dachte ich mir: Warum eigentlich nicht mal hinschauen?“
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