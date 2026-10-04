„Alaba? Wir dachten erst an einen Faschingsscherz“

Vor mittlerweile fast 30 Jahren sprang der Funke bei Toni Achatz über. Da fuhr der Kärntner aus Feistritz an der Gail zum ersten Mal die rund hundert Kilometer zu einem Match von Udinese Calcio. „Die Serie A fast direkt vor der Haustüre. Da dachte ich mir: Warum eigentlich nicht mal hinschauen?“