Serienkult: Die Highlights aus allen Jahrzehnten

„I Love Lucy“ (1950er-Jahre): Die Mutter aller Sitcoms mit Lucile Ball und Desi Arnaz. In New York versucht Lucy berühmt zu werden und tappt in Missgeschicke.

„Raumschiff Enterprise“ (1960er-Jahre): Unendliche Weiten erforschen Captain Kirk (William Shatner) und Lt. Spock (Leonard Nimoy) und revolutionieren damit für immer das Sci-Fi-Genre.

„M*A*S*H“ (1970er-Jahre): Schwarzer Humor, Satire und Drama finden sich in der Kultserie über den Alltag in einem militärischen Feldlazarett der US-Armee während des Koreakrieges.

„Die Simpsons“ (1980er-Jahre): Die gelbe Familie aus dem fiktiven Ort Springfield ist gleichermaßen prophetisch wie witzig. 1989 gestartet, bis heute ein Dauerbrenner.

„Akte X“ (1990er-Jahre): Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) untersuchen paranormale und außerirdische Fälle in den „X-Akten“. Gruselfaktor 100.

„Breaking Bad“ (2000er-Jahre): Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) wird mit einer Krebsdiagnose konfrontiert und steigt daraufhin zum Drogenboss auf. Wahnwitzig genial.

„Game Of Thrones“ (2010er-Jahre): Der blutige Machtkampf um den Eisernen Thron der Sieben Königreiche von Westeros hielt weltweit Menschen in Atem. Das Kapitel Fantasy wurde hier neu geschrieben.

„The Underground Railroad“ (2020er-Jahre): Die zehnteilige Miniserie erzählt die Geschichte der jungen Sklavin Cora (Thuso Mbedu), die im Georgia des 19. Jahrhunderts von einer Baumwollplantage flieht.