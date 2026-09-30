Serienkult: Die Highlights aus allen Jahrzehnten

Seit den 1950er-Jahren sind sie nicht mehr wegzudenken, heute bei vielen sogar schon wichtiger als Filme. Wir haben die besten Serien des jeweiligen Jahrzehnts für Sie zusammengefasst und noch einmal kurz rekapituliert.
Die Liste der besten Serien des 21. Jahrhunderts der „New York Times“ hat für ordentliches Rauschen im Blätterwald gesorgt. Nicht zuletzt dank des Hypes der Streaminganbieter stehen Serien längst auf einer Popularitätsstufe mit Filmen. Gemeinschaftliches „Binge Watching“ oder das Zittern, wie es denn nach einem Cliffhanger in der nächsten Staffel weitergehen würde, sind Erlebnisse, die nicht einmal das Kino liefern kann.
Zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, was wohl die prägendsten Serien jeder Dekade gewesen sein durften. Mit dem Aufkommen von Rock’n’Roll und der Popkultur veränderte sich in den 50er-Jahren auch das Bewegtbild im Fernsehen.
„I Love Lucy“ (1950er-Jahre): Die Mutter aller Sitcoms mit Lucile Ball und Desi Arnaz. In New York versucht Lucy berühmt zu werden und tappt in Missgeschicke.
„Raumschiff Enterprise“ (1960er-Jahre): Unendliche Weiten erforschen Captain Kirk (William Shatner) und Lt. Spock (Leonard Nimoy) und revolutionieren damit für immer das Sci-Fi-Genre.
„M*A*S*H“ (1970er-Jahre): Schwarzer Humor, Satire und Drama finden sich in der Kultserie über den Alltag in einem militärischen Feldlazarett der US-Armee während des Koreakrieges.
„Die Simpsons“ (1980er-Jahre): Die gelbe Familie aus dem fiktiven Ort Springfield ist gleichermaßen prophetisch wie witzig. 1989 gestartet, bis heute ein Dauerbrenner.
„Akte X“ (1990er-Jahre): Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) untersuchen paranormale und außerirdische Fälle in den „X-Akten“. Gruselfaktor 100.
„Breaking Bad“ (2000er-Jahre): Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) wird mit einer Krebsdiagnose konfrontiert und steigt daraufhin zum Drogenboss auf. Wahnwitzig genial.
„Game Of Thrones“ (2010er-Jahre): Der blutige Machtkampf um den Eisernen Thron der Sieben Königreiche von Westeros hielt weltweit Menschen in Atem. Das Kapitel Fantasy wurde hier neu geschrieben.
„The Underground Railroad“ (2020er-Jahre): Die zehnteilige Miniserie erzählt die Geschichte der jungen Sklavin Cora (Thuso Mbedu), die im Georgia des 19. Jahrhunderts von einer Baumwollplantage flieht.
Die 1951 ins Leben gerufene Serie „I Love Lucy“ gilt in ihrer Machart noch heute als Mutter aller Sitcoms. Mit dem „Raumschiff Enterprise“ wurde Science-Fiction salonfähig, „M*A*S*H“ gab den Amerikanern zu Vietnamkriegszeiten etwas Humor zurück und die „Simpsons“ revolutionierten den Humor ab 1989 in großem Ausmaß. Bis zur Gegenwart lebt das Bewegtbildgeschäft von starken und innovativen Serien – und wird das auch weiter so tun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.