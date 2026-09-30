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50er bis 2020er-Jahre

Serienkult: Die Highlights aus allen Jahrzehnten

Unterhaltung
30.09.2026 10:05
1989 gingen die „Simpsons“ erstmals on air – bis heute sind sie eine der wichtigsten Serien der ...
1989 gingen die „Simpsons“ erstmals on air – bis heute sind sie eine der wichtigsten Serien der Geschichte und haben das Humorempfinden revolutioniert.(Bild: 20th Century Fox)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Seit den 1950er-Jahren sind sie nicht mehr wegzudenken, heute bei vielen sogar schon wichtiger als Filme. Wir haben die besten Serien des jeweiligen Jahrzehnts für Sie zusammengefasst und noch einmal kurz rekapituliert.

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Die Liste der besten Serien des 21. Jahrhunderts der „New York Times“ hat für ordentliches Rauschen im Blätterwald gesorgt. Nicht zuletzt dank des Hypes der Streaminganbieter stehen Serien längst auf einer Popularitätsstufe mit Filmen. Gemeinschaftliches „Binge Watching“ oder das Zittern, wie es denn nach einem Cliffhanger in der nächsten Staffel weitergehen würde, sind Erlebnisse, die nicht einmal das Kino liefern kann.

Zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, was wohl die prägendsten Serien jeder Dekade gewesen sein durften. Mit dem Aufkommen von Rock’n’Roll und der Popkultur veränderte sich in den 50er-Jahren auch das Bewegtbild im Fernsehen.

Wichtigste Serien nach Jahrzehnten

„I Love Lucy“ (1950er-Jahre): Die Mutter aller Sitcoms mit Lucile Ball und Desi Arnaz. In New York versucht Lucy berühmt zu werden und tappt in Missgeschicke.

„Raumschiff Enterprise“ (1960er-Jahre): Unendliche Weiten erforschen Captain Kirk (William Shatner) und Lt. Spock (Leonard Nimoy) und revolutionieren damit für immer das Sci-Fi-Genre.

„M*A*S*H“ (1970er-Jahre): Schwarzer Humor, Satire und Drama finden sich in der Kultserie über den Alltag in einem militärischen Feldlazarett der US-Armee während des Koreakrieges.

„Die Simpsons“ (1980er-Jahre): Die gelbe Familie aus dem fiktiven Ort Springfield ist gleichermaßen prophetisch wie witzig. 1989 gestartet, bis heute ein Dauerbrenner.

„Akte X“ (1990er-Jahre): Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) untersuchen paranormale und außerirdische Fälle in den „X-Akten“. Gruselfaktor 100.

„Breaking Bad“ (2000er-Jahre): Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) wird mit einer Krebsdiagnose konfrontiert und steigt daraufhin zum Drogenboss auf. Wahnwitzig genial.

„Game Of Thrones“ (2010er-Jahre): Der blutige Machtkampf um den Eisernen Thron der Sieben Königreiche von Westeros hielt weltweit Menschen in Atem. Das Kapitel Fantasy wurde hier neu geschrieben.

„The Underground Railroad“ (2020er-Jahre): Die zehnteilige Miniserie erzählt die Geschichte der jungen Sklavin Cora (Thuso Mbedu), die im Georgia des 19. Jahrhunderts von einer Baumwollplantage flieht. 

Die 1951 ins Leben gerufene Serie „I Love Lucy“ gilt in ihrer Machart noch heute als Mutter aller Sitcoms. Mit dem „Raumschiff Enterprise“ wurde Science-Fiction salonfähig, „M*A*S*H“ gab den Amerikanern zu Vietnamkriegszeiten etwas Humor zurück und die „Simpsons“ revolutionierten den Humor ab 1989 in großem Ausmaß. Bis zur Gegenwart lebt das Bewegtbildgeschäft von starken und innovativen Serien – und wird das auch weiter so tun.

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