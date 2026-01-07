Spital springt bei großer Kinderarzt-Lücke ein

„Es ist undenkbar, dass eine so große Region ohne pädiatrische Versorgung dasteht“, sagt Reinhold Kerbl, Leiter der Kinderklinik Leoben. Der Primar, der bereits beim Pilotprojekt „Kindergesundheit Liezen“ im Jahr 2022 mitwirkte, war nun auch federführend an der Umsetzung der neuen Kinderambulanz in der Weststeiermark beteiligt. „Er hat uns nicht nur fachlich begleitet, sondern auch mit viel Humor. Ab jetzt können wir Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen“, freut sich Scheithauer mit ihrem Ordinationsteam.