Collier weg – trotzdem „alles richtig gemacht“

Alle Standards und Normen wurden eingehalten

Und warf die Frage auf, warum es so leicht möglich gewesen war, an die Preziosen zu gelangen. „So einfach war das nicht“, betont nun jedoch Generaldirektorin Lilli Hollein gegenüber der APA. Man habe ein externes Gutachten beauftragt, das dem MAK bescheinigt, alles richtig gemacht zu haben. Alle Standards und Normen wurden eingehalten – etwa 185 Kameras und Sicherheitsglas.