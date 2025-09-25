„Community Nurses“: Ausbau scheitert an Budgetnot

„Es braucht endlich langfristige Absicherung“

„Die Verlängerung des Projekts Community Nurses ist zwar ein richtiger Schritt, doch reicht eine weitere Befristung auf nur ein Jahr bei weitem nicht aus. Gerade dieses wichtige Projekt braucht endlich eine langfristige und verlässliche Absicherung für alle Beteiligten“, kommentiert SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz die Entscheidung. Und die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl ergänzt: „Die Landesregierung lässt die Gemeinden mit den Kosten im Regen stehen und ist weiterhin nicht in der Lage, im Pflege- und Gesundheitsbereich das zu stärken, was tatsächlich für Entlastung sorgen würde.“