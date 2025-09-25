„Community Nurses“: Ausbau scheitert an Budgetnot

Auch nächstes Jahr wird es das Pflegeprojekt „Community Nurses“ in der Steiermark geben, die Landesregierung stellt weiter Förderungen zur Verfügung. Die von vielen erhoffte Weiterentwicklung gibt es aber nicht: Das sei budgetär nicht möglich.
Es ist ein Déjà-vu: Wie im Vorjahr wurde über den Sommer über die künftige Finanzierung der „Community Nurses“ gerätselt, Bürgermeister und Oppositionsparteien machten Druck beim Land. Es handelt sich bei den „Nurses“ um diplomierte Pflegekräfte, die in Kommunen zentrale Anlaufstellen sind, Familien besuchen und beraten und dabei vor allem präventiv wirken.
Ende 2024 lief das von der EU finanzierte, dreijährige Pilotprojekt aus. Seitdem teilen sich Land und Gemeinden im Verhältnis 60:40 die Kosten – für die Kommunen eine finanzielle Belastung. Waren es zuvor 20 Projekte steiermarkweit, so blieben zwölf übrig.
Diese können 2026 fortgesetzt werden, die Förderungen sind nun gesichert, teilten ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und FPÖ-Klubobmann Marco Triller mit. Die eigentlich geplante „bedarfsorientierte Weiterentwicklung“ sei aufgrund der budgetären Lage aber nicht möglich, bleibe aber Ziel.
„Es braucht endlich langfristige Absicherung“
„Die Verlängerung des Projekts Community Nurses ist zwar ein richtiger Schritt, doch reicht eine weitere Befristung auf nur ein Jahr bei weitem nicht aus. Gerade dieses wichtige Projekt braucht endlich eine langfristige und verlässliche Absicherung für alle Beteiligten“, kommentiert SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz die Entscheidung. Und die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl ergänzt: „Die Landesregierung lässt die Gemeinden mit den Kosten im Regen stehen und ist weiterhin nicht in der Lage, im Pflege- und Gesundheitsbereich das zu stärken, was tatsächlich für Entlastung sorgen würde.“
