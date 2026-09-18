Reha-Zentrum Aflenz: „Wir sind nicht abgeneigt“

PVA ist an Land Steiermark herangetreten

An einem davon hat auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) teilgenommen, wie er in einer Anfragebeantwortung an die SPÖ mitteilt. Dort bestätigt er auch, dass die Möglichkeit einer Beteiligung an das Land Steiermark herangetragen wurde – und dass das Land nicht abgeneigt ist. Allerdings gibt es von der PVA noch kein Angebot, ja nicht einmal Bedingungen sind bisher genannt worden.