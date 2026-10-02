Premier nach Aussagen über ManCity unter Beschuss

Der Finanzskandal um Manchester City hat nun auch dem britischen Premierminister Andy Burnham Kritik eingebracht. Der Regierungschef hatte in dieser Woche in einem BBC-Interview die Besitzer des Premier-League-Klubs für deren Investitionen gelobt. Auf die Frage, ob er besorgt sei, dass sich die Geldgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen des Skandals zurückziehen und City verkaufen könnten, antwortete Burnham: „Ich würde mir große Sorgen machen, sie zu verlieren.“