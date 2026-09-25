Ärztezentrum muss Öffnungszeiten einschränken

Modell war Politik und ÖGK bekannt

Der Grund: Eine Lohnsteuerprüfung brachte eine Nachzahlung von 346.000 Euro, davon allein 303.000 Euro an die ÖGK (wir haben berichtet). Die Prüfer stuften die regelmäßig auf Honorarbasis tätigen Vertretungsärzte als sogenannte Scheinselbstständige ein. Das bedeutet vereinfacht: Obwohl die Ärzte selbstständig verrechneten, sah die Behörde ihre Tätigkeit steuerlich als Beschäftigungsverhältnis an. Der Rest ist bekannt.