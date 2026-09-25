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Versorgungsrückschritt

Ärztezentrum muss Öffnungszeiten einschränken

Steiermark
25.09.2026 05:00
Magdalena Grießler und Patrick Killmaier betrieben das Mariazeller Gesundheitszentrum gemeinsam.
Magdalena Grießler und Patrick Killmaier betrieben das Mariazeller Gesundheitszentrum gemeinsam.(Bild: Jürgen Radspieler)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Schwelender Steuerstreit zwingt Mariazeller Gesundheitseinrichtung zu kürzeren Öffnungszeiten. Bereits ab November gibt es nur noch eine 5-Tage-Woche. Ärzteschaft bedauert „Rückschritt für Versorgung“ in entlegener Region.

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Angenommen, ein Kind hat 40 Grad Fieber und starke Halsschmerzen – möglicherweise eine Angina. Bisher konnten Eltern damit auch am Samstag oder Sonntag direkt ins Gesundheitszentrum Mariazell kommen. Ab November bleiben die Türen am Wochenende geschlossen.

„Wir sind sehr traurig, dass dieser Schritt notwendig wird“, sagt Patrick Killmaier, der das Zentrum im ehemaligen Krankenhaus gemeinsam mit Magdalena Grießler leitet.

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Das Risiko, dass neuerlich eine Nachzahlung kommt, ist uns einfach zu groß. Dass der Schritt nun notwendig wird, tut uns sehr leid

Magdalena Grießler

Modell war Politik und ÖGK bekannt
Der Grund: Eine Lohnsteuerprüfung brachte eine Nachzahlung von 346.000 Euro, davon allein 303.000 Euro an die ÖGK (wir haben berichtet). Die Prüfer stuften die regelmäßig auf Honorarbasis tätigen Vertretungsärzte als sogenannte Scheinselbstständige ein. Das bedeutet vereinfacht: Obwohl die Ärzte selbstständig verrechneten, sah die Behörde ihre Tätigkeit steuerlich als Beschäftigungsverhältnis an. Der Rest ist bekannt.

Auch viele Kinder kommen ins Ärztezentrum.
Auch viele Kinder kommen ins Ärztezentrum.(Bild: Jürgen Radspieler)

„Damit kann man eine Ordination in den Konkurs treiben“, ärgerten sich die Betreiber bereits im April. Seither suchten sie Unterstützung bei verschiedenen Stellen – bislang ohne Erfolg. Auch aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hieß es auf „Krone“-Anfrage am Donnerstag lediglich, man sammle derzeit „Ideen“ und entwickle Varianten, die zunächst mit der ÖGK abgeklärt werden müssten.

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Dienstpläne stehen
Für Grießler dauert das zu lange: „Wir müssen die Dienstpläne schreiben. Länger können wir auf Hilfeleistung nicht mehr warten.“ Die Nachzahlung wurde bereits mittels Privatkredit beglichen, gegen den Bescheid Einspruch erhoben. „Alle Mitarbeiter haben ihre Steuern korrekt abgeführt“, betont sie.

Zitat Icon

Die nächste Ambulanz befindet sich in Bruck-Leoben oder in Lilienfeld in Niederösterreich. Für Patienten und Rettung ein Belastung.

Patrick Killmaier

Bis der Präzedenzfall endgültig ausjudiziert ist, könnten Jahre vergehen. Das Risiko einer neuerlichen hohen Nachzahlung wolle man nicht eingehen. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist uns die Bedrohung zu groß.“

Was bedeutet das nun für die Patienten? „Die Eltern des fiebernden Kindes können 1450 anrufen und hoffen, dass ein praktischer Arzt in der Nähe offen hat“, sagt Killmaier. „Mit einem verstopften Katheter muss die Rettung ins LKH Leoben oder nach Lilienfeld in Niederösterreich.“ Den Rückschritt für die Versorgung in der entlegenen Region „bedauern wir zutiefst“, sagt Killmaier.

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