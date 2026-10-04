Schwerkranke von Pflegerin vergiftet und beraubt

Als eine MS-Patientin 2024 eine Betreuerin einstellte, dachte sie, die Frau würde ihr Gutes wollen. In Wahrheit war sie eine Schwerkriminelle mit Fußfessel. Die nur ein neues Opfer gesucht hatte. Unverständlich: Die Betroffene war von der Justiz nicht über das Vorleben der Täterin informiert worden.
Alles wirkt so gemütlich in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf. Mit den hellen Möbeln, den hübschen Bildern an den Wänden. „Mir ist wichtig“, sagt Astrid F., „mich daheim wohlzufühlen.“ Weil sie hier viel Zeit verbringt; seit Langem schon.
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