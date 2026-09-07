Große Rochade: 18 Ortschefs räumen ihren Sessel

ÖVP-Bürgermeister: Noch keine Nachfolger bestimmt

Neun Rückzüge gibt es auch bei der ÖVP, allerdings ohne bislang präsentierte Nachfolger. Einer davon dürfte selbst für viele in der Partei überraschend kommen: „Parteirebell“ Matthias Weghofer will in Wiesen nach mehr als 35 Jahren als Ortschef aufhören. Der 74-Jährige übernahm das Amt 1991 und blieb trotz der parteiinternen Scharmützel der vergangenen Jahre immer eine feste Größe der ÖVP.