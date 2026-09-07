Große Rochade: 18 Ortschefs räumen ihren Sessel

Ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen beginnt in den burgenländischen Gemeinden die große Wachablöse. In Stadtschlaining wird bereits diese Woche ein neuer Bürgermeister gewählt.
Ein Jahr vor den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen beginnt in den Gemeindeämtern das große Sesselrücken. Insgesamt 18 der 171 Bürgermeister wollen nach aktuellem Stand ihr Amt in den kommenden Monaten an einen Nachfolger aus den eigenen Reihen übergeben. Fest steht bislang, dass es neun Wechsel bei der SPÖ gibt, ebenso viele bei der ÖVP.
In Stadtschlaining wird bereits am Mittwoch ein neuer Bürgermeister gewählt. Bernhard Kaufmann soll dann Markus Szelinger ablösen und die SPÖ damit bereits als amtierender Bürgermeister in die Wahl 2027 führen. Seit Samstag ist ein weiterer Wechsel fix. In Olbendorf macht Wolfgang Sodl noch im Dezember Platz für Gemeindevorstand Peter Gartner. Der ehemalige SPÖ-Landtagsabgeordnete wurde 2012 erstmals zum Bürgermeister gewählt.
Übergabe nach fast einem Vierteljahrhundert
Seit 2002 sitzt der GVV-Präsident Erich Trummer in Neutal für die SPÖ auf dem Bürgermeistersessel, Anfang kommenden Jahres soll Birgit Grafl sein Amt übernehmen.
Von Nickelsdorf bis Wörterberg
Weitere Wechsel bei der SPÖ: In Müllendorf soll nach rund 19 Jahren Rosemarie Harter auf Werner Huf folgen, in Rohrbach Thomas Schmidt auf Günter Schmidt. Christian Pinzker will in Unterkohlstätten an Hannes Lackner übergeben, Kurt Wagner in Wörterberg an Roland Gradwohl. In Nickelsdorf geht ebenfalls eine Ära zu Ende. Nach 30 Jahren an der Spitze der Gemeinde wird sich Gerhard Zapfl zurückziehen, Nachfolger wird Erich Weisz. In Bruckneudorf übernimmt Gerold Eder für Gerhard Dreiszker.
ÖVP-Bürgermeister: Noch keine Nachfolger bestimmt
Neun Rückzüge gibt es auch bei der ÖVP, allerdings ohne bislang präsentierte Nachfolger. Einer davon dürfte selbst für viele in der Partei überraschend kommen: „Parteirebell“ Matthias Weghofer will in Wiesen nach mehr als 35 Jahren als Ortschef aufhören. Der 74-Jährige übernahm das Amt 1991 und blieb trotz der parteiinternen Scharmützel der vergangenen Jahre immer eine feste Größe der ÖVP.
Von Mönchhof bis Deutsch-Schützen
Mit Walter Pfeiffer zieht sich in Wolfau ein weiterer Bürgermeister zurück, der seit mehr als zwei Jahrzehnten im Amt ist. Nicht mehr antreten wollen außerdem Josef Kolby in Mönchhof sowie Josef Tschida in Pamhagen, Karl Izmenyi in Krensdorf, Gerald Hüller in Marz und Franz Wachter in Deutsch Schützen-Eisenberg. In St. Margarethen gibt Eduard Scheuhammer nach 19 Jahren das Amt weiter, Nachfolger soll Vizebürgermeister Christian Schriefl werden.
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