Überfall! Opfer flüchtete nackt zu Tankstelle

Nackte Tatsachen bei einer Wiener Tankstelle – mit ernster Vorgeschichte! Ein Passant war Donnerstagnacht Opfer eines Überfalls geworden. Die bis dato unbekannten Täter befahlen ihrem Opfer, sich sämtlicher Kleidung zu entledigen. Es musste daraufhin nackt zu einer Tankstelle flüchten.
Zum Vorfall kam es in den Nachtstunden gegen 1 Uhr in Favoriten. Laut Polizeiangaben hatten zwei bis dato Unbekannte den Mann mit einer Waffe bedroht und ihn gezwungen, sich auszuziehen. Der 22-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit einem geborgten Auto unterwegs.
Das Opfer tat, wie ihm geheißen, händigte dem Duo neben der Kleidung auch Geldbörse, Handy und Schlüssel aus. Die Täter stiegen danach ins Auto und flüchteten.
Dem 22-Jährigen blieb nichts anderes übrigen, als im Adamskostüm nach Hilfe zu suchen. Bei einer nahegelegenen Tankstelle alarmierte er die Polizei.
Im Zuge einer Sofortfahndung konnten Beamte den Wagen samt der Kleidung des Opfers in der Buchengasse sicherstellen. Von den beiden Männern fehlte aber bereits jede Spur.
Täterbeschreibung
Die Täter dürften mutmaßlich tschetschenischer Herkunft sein, sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Der erste Täter hat kurze blonde Haare und einen blonden Bart, war zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Der zweite Täter hat kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart, er trug ebenfalls blaue Jeans und eine schwarze Jacke.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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