Überfall! Opfer flüchtete nackt zu Tankstelle

Täterbeschreibung

Die Täter dürften mutmaßlich tschetschenischer Herkunft sein, sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Der erste Täter hat kurze blonde Haare und einen blonden Bart, war zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Der zweite Täter hat kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart, er trug ebenfalls blaue Jeans und eine schwarze Jacke.