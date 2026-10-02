ÖBB warnen: Hochspannung auf Westbahnstrecke

Ab Freitag stehen die neuen Bahnstromanlagen auf der steirischen Westbahnstrecke zwischen Lieboch und Köflach unter Hochspannung. Die ÖBB warnen deshalb eindringlich davor, die Bahnanlagen zu betreten oder sich den Oberleitungen zu nähern.
Bereits eine Annäherung mit Gegenständen oder Körperteilen kann lebensgefährlich sein. Betroffen sind die Gemeindegebiete Lieboch, Söding-St. Johann, Krottendorf-Gaisfeld, Voitsberg, Bärnbach, Rosental-Kainach und Köflach.
Modernisierungsarbeiten
Auch herabhängende Seile oder Drähte dürfen keinesfalls berührt werden. Die Strecke zwischen Köflach und Lieboch ist aufgrund der Modernisierungsarbeiten noch bis einschließlich 10. Oktober gesperrt.
Normaler Betrieb ab 11. Oktober
Bis dahin fahren Ersatzbusse, ab 11. Oktober soll der reguläre Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden. Anfang 2027 steht allerdings bereits die nächste Totalsperre an: Diese ist von 7. Jänner bis voraussichtlich 19. September geplant.
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