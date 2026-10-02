Paltrow-Tochter Apple begeistert mit Runway-Debüt

Was für ein wunderschönes Debüt! Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin, feierte am Donnerstag bei der Schau von Chloé in Paris ihre große Laufsteg-Premiere!
Und Apple sah bei ihrem allerersten Walk für ein großes Modehaus einfach zauberhaft aus! Die 22-Jährige trug ein weißes Maxikleid mit Lochspitze und Ballonärmeln und Rüschenkragen.
Ritterschlag für Apple
Den 70er-Jahre-Hippie-Style vollendeten schließlich Sandalen mit Plateau-Sohlen – ein typisches Accessoire des Luxuslabels Chloé. Sanfte Beachwaves machten den stylishen Runway-Look der Promi-Tochter perfekt.
Schon im Frühjahr wurde Apple übrigens als Gesicht der Kamapgne „Chloé à la Plage“ vorgestellt. Es sei „eine absolute Ehre“, schwärmte die 22-Jährige damals. Und jetzt der Ritterschlag – ein Auftritt auf dem Laufsteg der Marke bei der Fashion Week in Paris!
Schiffer und Danes in Front Row
Da war nicht nur Mama Gwyneth Paltrow stolz, auch die Stars in der Front Row freuten sich über die gelungene Premiere der Promi-Tochter – etwa Claudia Schiffer, die mit einem Look in Weiß mit Hingucker-Kette alle Blicke auf sich zog.
Aber auch Stars wie Claire Danes, Cynthia Erivo oder Heike Makatsch ließen sich die Show der Luxusmarke nicht entgehen.
Paltrow-Tochter startet als Schauspielerin durch
Apple Martin kann aber mehr, als nur modeln. Die Promi-Tochter studiert an der renommierten Vanderbilt University in Nashville, schloss im Mai den Studiengang Law, History und Society ab.
Außerdem stand Apple im Sommer auch für ihr Spielfilm-Debüt vor der Kamera und drehte an der Seite von Stars wie Owen Wilson den Film „Paris Paramount“, die im kommenden Jahr zu in die Kinos kommen soll.
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