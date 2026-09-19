SPÖ-Quereinsteiger greift nach Bürgermeisteramt

Kern hinterlässt keinen Euro an Schulden

„Es erfüllt mich mit großer Ehre und Dankbarkeit, dieses wichtige Amt übernehmen zu dürfen“, sagt Holzmann und dankt seinem Vorgänger Franz Josef Kern für dessen Einsatz. Kern zieht sich nach fast 15 Jahren als Bürgermeister zurück. Seine Bilanz kann sich auch finanziell sehen lassen: Die Gemeinde ist laut SPÖ schuldenfrei und verfügt über rund 600.000 Euro Rücklagen.