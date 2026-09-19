Eine Stadt in Tracht: Das Aufsteirern ist eröffnet

Mittlerweile ist das Aufsteirern ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Veranstaltung sorgt für rund 17 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung, plus noch einmal gut vier Millionen Euro an Steuern und Abgaben. Imposant sind die Zahlen zu den Akteuren, die dem Aufsteirern Leben einhauchen: In den letzten 25 Jahren traten rund 37.400 Musiker, Sänger, Tänzer und Schuhplattler auf. Auch bemerkenswert: Mehr als 40 Prozent des Publikums sind zwischen 18 und 29 Jahre alt – oder besser: jung.