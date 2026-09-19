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Eine Stadt in Tracht: Das Aufsteirern ist eröffnet

Steiermark
19.09.2026 13:45
Bieranstich bei der „Krone“-Alm mit Chefredakteur Klaus Herrmann (li.), Geschäftsführer Michael ...
Bieranstich bei der „Krone“-Alm mit Chefredakteur Klaus Herrmann (li.), Geschäftsführer Michael Tillian (3. von rechts) und dem Austeirern-Organisationsteam.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das größte Volkskulturfest des Landes ist eröffnet: Seit 12 Uhr strömen die Gäste zum Aufsteirern nach Graz – der Samstag wird dabei größer als je zuvor. Mit dem „Krone“-Liveticker versäumen Sie heute nichts! 

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Die erste Ausgabe des Aufsteirerns lockte 40.000 Besucher nach Graz – ein Vierteljahrhundert später wirkt das fast bescheiden, denn im letzten Jahr tanzten erstmals mehr als 200.000 Menschen in Tracht an! Mehr als zwei Millionen Besucher zählt man seit der Premiere.

Mittlerweile ist das Aufsteirern ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Veranstaltung sorgt für rund 17 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung, plus noch einmal gut vier Millionen Euro an Steuern und Abgaben. Imposant sind die Zahlen zu den Akteuren, die dem Aufsteirern Leben einhauchen: In den letzten 25 Jahren traten rund 37.400 Musiker, Sänger, Tänzer und Schuhplattler auf. Auch bemerkenswert: Mehr als 40 Prozent des Publikums sind zwischen 18 und 29 Jahre alt – oder besser: jung.

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