Nach Liebes-Aus: Martina Reuter rechnet mit Ex ab

Erst Mode, dann Muskeln

Trübsal blasen kommt für Reuter derzeit aber ohnehin nicht infrage. Am Mittwochabend stand erst einmal Mode auf dem Programm. Beim Jubiläum des Auhof Centers führte sie durch die Charity-Modenschau und freute sich schon vorab auf eine „fetzige Modenschau“ mit den neuesten Herbst- und Wintertrends, „guter Laune, guter Musik und tollen Menschen“.

Viel Zeit zum Feiern bleibt danach allerdings nicht. Schon am 3. Oktober steht die Moderatorin in Linz wieder auf der Bodybuilding-Bühne. Bis dahin heißt es also wieder Training und Entwässern – am Mittwochabend durfte es aber zumindest für ein paar Stunden Mode statt Muskelkater geheißen haben.