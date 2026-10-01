Wo das Handy künftig ein Krankenhaus ersetzt

Kontrolle in Asyl-Zentren

„Herumgedoktert“ wird nicht nur bei der Gesundheit. „Wenn etwas nicht funktioniert, dann ändern wir es“, sagt Udo Landbauer auch in Bezug auf die Bekämpfung Islamistischer Ideologien. Die Asylquartiere in Niederösterreich werden diesen Herbst erstmals evaluiert, zehn Jahre nach der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Im Zuge dessen bekommen Asylwerber auch noch einmal die „NÖ-Verhaltensregeln“ bis Ende des Jahres vorgelegt. Landbauer zufolge sollen Asylsuchende diese bindend unterschreiben. „Wer bei uns leben will, muss zum Beispiel akzeptieren, dass Frauen bei uns gleichberechtigt und respektvoll behandelt werden“.